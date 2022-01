Elis Regina, 40 ans après sa mort, fera l’objet de trois grands projets

Trois grands projets autour d’Elis Regina, susceptibles de mettre le nom de la chanteuse à l’honneur avec fraîcheur et originalité, seront lancés entre le second semestre de cette année et début 2023. Le timing n’a pas été choisi par hasard. Le mercredi 19 janvier, cela fera 40 ans que le chanteur est mort. « Pas quarante ans de mort, envie d’Elis », dirait plutôt son fils, João Marcello Bscoli.

Deux des produits concernent l’audiovisuel : un documentaire en trois épisodes, qui sera diffusé par HBO, qui s’intitulera Elis by João, avec des images de programmes, des performances et des interviews qu’Elis fournit aux diffuseurs de plusieurs pays. Le producteur est Marcelo Braga et le réalisateur est avec Lea Van Steen. Le développement de la scène aura un axe chronologique et sera basé sur le récit souvent émouvant de João Marcello. Des images d’Elis obtenues par Braga la montrent lors d’apparitions télévisées dans des pays comme la Belgique, la France, le Portugal, le Mexique et l’Allemagne.

Le deuxième projet en phase finale, que les fans attendaient depuis de nombreuses années, est également un documentaire qui a été enregistré par le producteur Roberto de Oliveira lors de l’enregistrement, à Los Angeles, USA, de l’album Elis & Tom, sorti en 1974 Roberto a du matériel sale de 3 heures 30 en vidéo et encore 4 heures en audio enregistré depuis lors. Maintenant, montés, ils sont prêts à apparaître dans le long métrage Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você, sur la chaîne Arte 1. Espérons qu’il sortira au second semestre de cette année. « Nous sommes dans les phases finales, mais nous voulons le lancer quand la pandémie sera plus maîtrisée pour faire des événements en présentiel », a déclaré le producteur.

Et la troisième entreprise, sur un front sans précédent pour les fans de la chanteuse, est la création du personnage Elis pour une bande dessinée, développée par l’artiste de 44 ans Gustavo Duarte, l’un des dessinateurs et dessinateurs les plus respectés du Brésil, avec des œuvres cela a apporté. pour les studios internationaux Marvel et DC Comics.

A la demande du reportage, Gustavo a réalisé une image inédite d’Elis pour la couverture de ce cahier, avec les mêmes traits qui seront utilisés dans les bandes dessinées. Avec 15 ans en tant que dessinateur et en développant des histoires pour des super-héros fictifs comme Superman et Wonder Woman, il a eu ses premières expériences avec de vrais personnages. « Cela ne veut pas dire que je vais faire une biographie d’Elis, c’est fait. Mon rôle ne sera pas celui d’un biographe. Ce que je vais faire, ce sont des biographies fantastiques. » Le livre, au stade de l’écriture du scénario, comptera environ 80 pages et sera disponible dans des formats européens, tels que les éditions Astérix et Tintin. L’auteur prédit une sortie pour ce second semestre, soit début 2023.

L’histoire d’Elis, dit Gustavo, ne sera pas conçue pour parler uniquement aux enfants, même si c’est la première cible. La fantaisie connaîtra les faits historiques comme déclencheur. L’enfant chanteuse écoutait en 1955 un enregistrement dans le salon de sa maison, à Porto Alegre, lorsqu’elle reçut la visite d’un oiseau qui parlait. Elis était ravie et a dit à sa nouvelle amie que, bien qu’elle soit une attraction populaire du programme Clube do Guri, à Rádio Farroupilha, elle n’était qu’une fille, et l’oiseau a répondu : même si Elis était une enfant, sa voix captivait déjà des milliers de personnes. gens.

De plus, dans son univers d’origine, c’était la musique qui maintenait le tout en harmonie. Ensuite, l’oiseau invite Elis à connaître ce monde et la conduit à travers un portail, ouvrant le couvercle du tourne-disque. De là, Elis parcourt d’étranges ruelles, alors qu’elle rencontre un garçon noir portant un béret, Milton Nascimento, au coin de Belo Horizonte, et a peur lorsque les vautours, les militaires qui ont pris le contrôle du pays lors d’un coup d’État de 64, capturent le extraterrestre qui est en fait une chanteuse célèbre libérée par la petite Elis : Rita Lee. il y en a », a déclaré Gustavo.

HBO. Le travail d’Elis, qui a été créé spécifiquement avec le coproducteur HBO, est le résultat du travail acharné du producteur Marcelo Braga. « Il a fouillé les fichiers lui-même », a déclaré João Marcello. Braga dit que, pour lui, « la grande différence est la mémoire de son fils telle que racontée par João ». La spéciale, qui sera présentée en trois chapitres à une date indéterminée, est, comme le dit Marcelo, très sensible de la part de la réalisatrice Lea Van Steen. « Elle apporte un regard féminin, en tant que fan d’Elis mais aussi en grande documentariste. »

ÉLIS & TOM. En 1974, Roberto de Oliveira s’est senti obligé d’enregistrer le moment historique dont il allait être témoin en tant que producteur. Après avoir aidé à organiser une rencontre entre Elis et Tom Jobim dans un studio aux États-Unis, où serait enregistré l’album Elis & Tom, pour qu’en fait, il ne sorte jamais de l’histoire, il a convoqué deux Brésiliens qui travaillaient là-bas avec le cinéma. . , Jom Tob Azulay et Fernando Duarte, et ont formé une équipe pour enregistrer des enregistrements en coulisses. Cependant, contrairement à ce que le monde a récemment découvert avec l’excellent Get Back de Peter Jackson, il ne s’agit pas d’un projet orienté caméra.

« L’important, c’est l’album. Quand nous entrons en studio avec du matériel, nous devons être très prudents », a déclaré Roberto. Par conséquent, Elis, Tom et les musiciens ont été surpris en train de se disputer à propos de l’arrangement des chansons, parfois avec tension (c’était au départ, lorsque Tom est devenu méfiant lorsqu’il a appris que Cesar Camargo Mariano serait l’arrangeur) et amusant (c’est-à-dire, peut-être, l’un des aspects de la matière les plus délicieux). « Personne ne s’inquiète pour la caméra », a déclaré Roberto.

À propos de la deuxième mention, lorsqu’on lui rappelle que le film de Peter Jackson montre la naissance directe de la chanson Get Back, laissant Paul McCartney peu à peu et laissant le public espérer qu’il a trouvé la mélodie qu’il trouvera bientôt, Roberto dit : » Oh, ce sentiment vient aussi quelques fois dans les films Elis et Tom ». Dans l’une, avant de chanter Chovendo na Roseira, Tom dit à Elis quelque chose comme : « Allez, détends-toi, détends-toi. Je ne veux pas chanter comme Tom Jobim ». Une déclaration que Roberto de Oliveira pourrait avancer : « Tout le disque est sorti exactement comme Tom Jobim le voulait ».

Informations de journaux. État de São Paulo.