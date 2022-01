Genshin Impact est le jeu vidéo le plus tweeté de 2021, plus qu’Apex Legends et Ensemble Stars

Genshin Dampak Impact était le jeu vidéo le plus « tweeté » de 2021, comme le rapporte le classement officiel Twitter lié à l’année se terminant il y a quelques jours. Le classement a vu Genshin Impact en première place, suivi d’Apex Legends et d’Ensemble Stars.

Parmi les pays avec le plus grand nombre de messages sur le thème des jeux vidéo figurent le Japon, les États-Unis, le Brésil, les Philippines, l’Indonésie et la Corée du Sud, tandis que l’Europe se classe parmi les 10 derniers du Top 10 avec anglais et français, avec l’Inde clôturant les dix premières positions.

Les jeux les plus mentionnés sur Twitter en 2021

Genshin Impact (@GenshinImpact)

Apex Legends (@PlayApex)

Ensemble d’étoiles ! (@ensemble_stars)

Final Fantasy (@FinalFantasy)

Destin/Grand Ordre (@fgoproject)

Animal Crossing Nouveaux Horizons (@animalcrossing)

À couteaux tirés (@game_knives_out)

Minecraft (@minecraft)

Projet Sekai (@pj_sekai)

Fortnite (@fortnite)

Très intéressant est le classement des jeux les plus discutés sur la plate-forme où l’on trouve également Final Fantasy, Animal Crossing New Horizons, Minecraft et Fortnite, ainsi que Project Sekai et Knives Out, deux jeux très populaires en Asie avec Fate. /Grand Ordre.

Globalement il y a eu 2,4 milliards de Tweets liés au monde du jeu en 2021, souligne en outre à quel point Twitter est une méthode de communication hautement préférée par les joueurs, les développeurs et les éditeurs. En ce qui concerne les événements, cependant, l’E3 a été le sujet le plus discuté, suivi du Game Award et du Xbox Showcase, avant-dernière place pour la Gamescom 2021 et dernière place pour le Summer Game Fest.