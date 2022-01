Loana Lecomte rejoint Canyon et dirigera le nouveau Canyon CLLCTV XCO

Juste au moment où nous pensions que les grandes recrues et les changements d’équipe pour 2022 avaient déjà été annoncés, l’une des nouvelles les plus importantes pour l’élite XCO nous est parvenue. Les champions en titre de la Coupe du monde déménagent à Canyon et dirigent Canyon CLLCTV XCO, une toute nouvelle équipe.

Loana Lecomte avec son nouveau Canyon Exceed customisé aux couleurs de la France

En 2022 nous aurons une nouvelle équipe à la XCO World Cup, elle vient de Canyon et sera sans doute l’une des plus discutées la saison prochaine. A la tête de l’équipe se trouve Loana Lecomte, une cycliste française qui a révolutionné la compétition en seulement 2 ans. A 21 ans, il a remporté la première Coupe du monde qu’il a disputée dans la catégorie élite, en 2020, et la saison dernière il s’est démarqué dès l’entame de la Coupe du monde avec ses 4 victoires en solo qui lui ont finalement fait prendre la première place du général classement des événements.

Le grand objectif de Lecomte pour 2022 est de mettre la main sur un maillot arc-en-ciel de Champion du Monde et pour cela, on le verra désormais rouler sur le Canyon Exceed à double suspension ou une version rigide de sa marque, Canyon Lux.

Il est accompagné de son compatriote Thomas Griot, un top 10 régulier, et du champion allemand de marathon XC Luca Schwarzbauer. Bien qu’il semble qu’en février, nous aurons toujours l’annonce des nouveaux membres de l’équipe. Les principaux objectifs du Canyon CLLCTV XCO sont la Coupe du Monde UCI XCO et les Championnats du Monde XCO qui se déroulent cette année aux Gets, en France.

Thomas Griot s’est également rendu à Canyon CLLCTV

« Je suis très heureux de ce changement pour Canyon. C’est une grande opportunité pour moi et je pense que grâce à l’engagement de Canyon avec tous ses athlètes, je pourrai concourir au plus haut niveau. Thomas Griot a déclaré lors de la présentation de l’équipe. De plus, le Français s’est assuré que son objectif pour la saison est de se qualifier pour les cinq premiers des courses de Coupe du monde et de remporter le titre national français.

Luca Schwarzbauer d’Allemagne

Pendant ce temps, l’Allemand Luca Schwarzbauer, 25 ans, l’actuel champion d’Allemagne de XCM, continuera de combiner ses études d’ingénieur industriel à l’Université des sciences appliquées d’Esslingen avec sa carrière sportive au XC, où il cherche cette année à être constamment au sommet. 10 de la Coupe du monde. « C’est un grand pas pour moi. Je suis heureux d’avoir cette opportunité et je sais que j’ai ce qu’il faut pour rivaliser avec les meilleurs. La structure et l’entraînement avec cette équipe joueront un rôle fondamental pour passer au niveau supérieur et rivaliser avec les meilleurs coureurs du monde.

Comme nous l’avions prévu, il s’agit d’une équipe née directement de l’usine de la marque et nous aurons plus de nouvelles de Canyon CLLCTV sur canyon.com.