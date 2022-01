Le Portugal et la France ont fait match nul et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale

Le Portugal et la France ont joué des matchs bien mérités pour la revanche de la finale de l’Euro 2016 cet après-midi. Les deux équipes ont fait match nul 2-2 à Budapest, en Hongrie, dans un match plein de rebondissements pour le troisième tour de l’Euro Groupe F. Avec ces résultats, les deux se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Cristiano Ronaldo et Benzema étaient les noms du match, avec deux buts chacun. Le Portugais a marqué deux fois sur penalty et a égalé l’Iranien Ali Daei en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, avec 109 buts, tandis que le Français a marqué à nouveau pour Bléus après près de six ans – le dernier but est venu en octobre 2015.

Avec le tirage au sort, la France conserve cinq points, en tête du groupe F, considéré comme la « clé de la mort » de cette édition de l’Euro. Le Portugal, avec quatre points, a terminé troisième.

Désormais, le Portugal affrontera la Belgique en huitièmes de finale de la compétition. L’adversaire de la France est la Suisse.

Jeu

Près de cinq ans après la finale de l’Euro à Paris, le Portugal et la France s’affrontent à nouveau dans le match décisif de la compétition. Cette fois, l’épreuve de force valait le classement pour l’ordre actuel des éditions de l’Eurocup.

Ceux qui s’attendent à un match avec une atmosphère de prise de décision verront exactement ce qu’il en est au stade Puskás Ferenc de Budapest. Et, bien sûr, avec une belle dose d’émotion et de rebondissements.

Le Portugal a pris l’avantage au bout de 30 minutes de la première mi-temps, après que l’arbitre ait signalé un penalty pour tenter de frapper accidentellement le milieu de terrain Danilo avec un coup de poing. Cristiano Ronaldo prend un coup de pied et marque un but.

Le nul de la France est également venu d’un penalty. Dans un signe douteux après la chute de Mbappé dans la surface, Benzema a égalisé à la 46e minute de la première mi-temps. C’était le premier but de l’attaquant après son retour en équipe de France.

Peu après la pause, la star de Benzema a de nouveau brillé. L’attaquant a reçu une belle passe de Pogba et a centré pour mettre la France devant.

Le résultat, combiné à la victoire de la Hongrie contre l’Allemagne, a éliminé le Portugal de la compétition. Mais Cristiano Ronaldo est apparu et a marqué, sur penalty, le deuxième du Portugais. C’était le 109e but de CR7 pour l’équipe nationale, égalant le record détenu par l’Iranien Ali Daei.