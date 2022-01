Gaming – Jeu de société numérique pour après le travail

Les jeux de société sont en fait l’opposé analogique du divertissement numérique. L’excitation relativement calme de la famille ou du cercle d’amis, contrastant avec les tapotements et les contractions frénétiques des doigts devant la zone de danger.

La série Mario Party de Nintendo tente de combiner le meilleur des deux mondes depuis près d’un quart de siècle. Les dés sont lancés et les numéros sont déplacés sur un plateau de jeu numérique. Entre les deux, vous devez vous affronter dans de simples petits jeux vidéo. Le nouveau « Mario Party Superstars » pour Switch est le « meilleur » des jeux de société sortis depuis 1998.

Chasse aux étoiles avec chance aux dés. – © Captures d’écran / Nintendo

L’avantage des jeux de société numériques est que vous pouvez jouer seul et n’avez pas besoin de motiver et d’exciter plusieurs personnes au préalable. Si vous jouez avec plusieurs personnes, vous ne devriez pas essayer d’éviter d’éventuelles tentatives de tricherie ou de dissiper les malentendus. L’ordinateur contrôle tout. Il n’y a pas non plus d’instructions de 60 pages à lire – le jeu est expliqué et joué en un rien de temps et presque tout seul.

Règles de jeu personnalisables

Dans « Mario Party Superstars », jusqu’à quatre joueurs lancent un dé à dix faces – un monde numérique magique rend cela possible. Selon le numéro obtenu, les numéros se déplacent sur l’un des cinq tableaux disponibles.

L’objectif est de collecter le plus d’étoiles en cours de route, ainsi que de gagner des récompenses et des pièces qui rapportent des étoiles. Celui qui peut en obtenir le plus à la fin est le gagnant et la « superstar ». Cependant, jusqu’à ce moment-là, il est important d’organiser au mieux votre chemin à travers les zones chanceuses et malchanceuses et les événements imprévus.

La bonne chose est que les règles sont personnalisables : plus ou moins de mouvements, des bonus qui changent la donne et même des pertes pour les joueurs individuels (si quelqu’un gagne pour la énième fois consécutive). La durée du jeu peut être définie par le nombre de tours à jouer. À la fin de chaque tour, mais aussi lors d’événements de jeu spéciaux, il y a un petit jeu d’adresse, il y en a 100 au total.

Pour un divertissement rapide, tous ces mini-jeux sont regroupés dans leur propre section, où vous pouvez les jouer comme bon vous semble et loin des jeux de société.

L’avantage de Mario Party Superstars est que même lorsque vous êtes seul, vous pouvez jouer avec d’autres personnes via le mode en ligne. Cependant, en l’absence d’adversaire physique, vous pouvez devenir nerveux si rien ne se passe et vous ne savez pas quand les autres joueurs finissent par contempler son mouvement jusqu’à la fin.

En fin de compte, « Mario Party Superstars » est un divertissement divertissant pour petits et grands, idéal pour écourter une nuit noire, surtout en hiver.

Mario Party Superstars est sorti sur Nintendo Switch. Des échantillons de test ont été mis à la disposition de « Wiener Zeitung » par le fabricant.