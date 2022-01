La France enquête sur une explosion suspecte à Dakar comme possible attaque terroriste

Cette Autorités françaises Ils ont déjà étudié si l’explosion du véhicule Camélia Liparotique dans le Dakar 2022, c’était provoqué ou fortuit. Direction générale de la sécurité iEnquêter sur l’explosion d’un camion d’aide franco-italien, qui a eu lieu lors de l’étape de liaison entre Jeddah et Ha’il le 31 décembre.

Le chauffeur, le seul dans le camion, a d’abord cru que c’était un coup de poignard, jusqu’à etil a commencé à voir du feu dans le rétroviseur et il a juste sauté du véhicule avant que la deuxième explosion ne le détruise complètement.

L’équipe participante s’assure que il n’y a rien d’explosif dans ce camion de secours, qui est en fait conditionné à dormir. Cette le même réservoir de carburant apparaît éjecté à plus de 50 mètres.

Les autorités saoudiennes, selon RMC, ont dégagé les lieux et n’ont pas donné accès aux restes du camion. Cette Les enquêteurs français demandent l’autorisation de mener leur propre enquête mais, selon la station, ils n’ont pas trouvé beaucoup de collaboration.

Les organisateurs du Dakar ne l’ont pas accepté non plus, la société ASO, également propriétaire du Tour de France. Ils n’ont pas non plus obtenu beaucoup d’informations sur premier incident suspect, ce qui a poussé le parquet antiterroriste français à ouvrir une enquête.

C’est arrivé la veille du prologue, le 30 décembre à Djeddah, près de l’hôtel où logeait le pilote Gallic Boutron. Son véhicule de secours a subi une explosion massive lui causant une grave blessure à la jambe, ce qui a fait soupçonner qu’il pourrait être de nature terroriste.