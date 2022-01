Ricardo Arjona attitude émotionnelle avec un groupe de cueilleurs de café à Antigua Guatemala

Grâce à leur réseau social, Ricardo Arjona partagé attitude émotionnelle qu’il a envers un groupe de cueilleurs de café Ils étaient à la ferme où il s’entraînait pour sa prochaine tournée mondiale en Europe et en Amérique. Quel piment !

Dans la publication, le musicien démontre dans une vidéo de plus de 2 minutes qu’il interagit avec les ouvriers.

Dans son réseau social il déclare : «Je suis né à quelques minutes d’ici. Mon père est instituteur. Ces gens ont une transparence d’âme qu’on ne retrouve plus. Je suis heureux qu’ils soient notre premier public, ce sera une expérience inoubliable. C’est l’une des étapes les plus importantes de ma vie. Des défis en noir et blanc et plus d’un an de travail qui nous rend heureux».

L’auteur-compositeur-interprète guatémaltèque a surpris certains des travailleurs qui ramassaient du café dans la région où il pratiquait et après une conversation agréable invitez-les à observer et à écouter exclusivement et en première ligne, à quoi va-t-il se préparer tour du monde. Quel piment !

L’un des travailleurs a dit qu’il était heureux et fier de le voir pratiquer dans la région et qu’il était ravi de voir le spectacle.

L’une des tournées mondiales les plus attendues de l’année

Depuis le 18 janvier, Arjona s’entraîne au Guatemala pour sa prochaine tournée après avoir annoncé son retour sur la scène mondiale en 2021, où partir en tournée dans 25 pays européens distribué en Espagne, en Italie, en France, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni à partir de février 2022, en plus des pays d’Amérique latine comme l’Argentine, où 3 Movistar Arenas ont été vendus en quelques jours seulement. Toute fierté !

