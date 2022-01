Philips OLED807 : TV de 48″ à 77″ avec la nouvelle technologie OLED.EX et Ambilight

Des conseils comme chaque année, Philips présentant la première partie de Télé Gamma 2022 (d’autres modèles sont généralement annoncés pour coïncider avec l’IFA à Berlin, en septembre). Pour jouer le rôle du protagoniste bien sûr de la série OLED807, l’héritier direct de l’OLED806 2021 et se caractérise par des innovations très excitantes. Quatre modèles sont disponibles : 48″, 55″, 65″ e 77″. Tous les panneaux WRGB avec résolution Ultra HD et taux de mise à jour 100/120Hz. Les changements les plus importants liés au panneau : OLED807 est en fait équipé de la technologie OLED.EX, annoncé par LG Display à la fin de l’année dernière, quelques jours avant le CES 2022.

OLED.EX en promet un jusqu’à 30 % de luminosité en plus par rapport à l’OLED classique, ceux qui n’utilisent pas la technologie que LG appelle « OLED evo », bien que ce terme soit différent pour chaque marque. Cette amélioration a été obtenue grâce à l’utilisation d’émetteurs organiques à base de deutérium au lieu d’hydrogène. Le deutérium est plus efficace et stable, deux caractéristiques qui se traduisent par une amélioration de 10 % par rapport à la meilleure technologie précédemment développée par LG Display. Pour aider le panneau est Processeur AI P5 de 6e génération, une électronique capable de se synergiser avec d’autres composants du téléviseur, à partir du capteur de lumière ambiante. Le processeur peut profiter de la fonction Intelligence ambiante pour ajuster la luminosité, le gamma et la couleur en temps réel en fonction de la quantité de lumière présente dans la pièce, qu’elle soit contenue dans DTS tous les deux dans HDR. L’utilisateur peut toujours décider quel aspect est privilégié en sélectionnant parmi les options suivantes : soin des yeux : garantit un confort visuel maximal dans toutes les conditions d’éclairage ;

: garantit un confort visuel maximal dans toutes les conditions d’éclairage ; Optimisation des détails sombres : Conserve les détails dans les parties les plus sombres de l’image lorsque vous regardez la télévision dans des conditions de lumière ambiante élevée ;

: Conserve les détails dans les parties les plus sombres de l’image lorsque vous regardez la télévision dans des conditions de lumière ambiante élevée ; Optimisation de la température de couleur: optimiser la température de couleur en fonction de la lumière détectée.

Sur OLED 2022, le mode image « intelligent » a également augmenté, passant de deux à sept. Là nouvelle version du mode de film automatique AI offre cette possibilité : Personnel ;

; Dégager , qui remplace le précédent Vivid tout en conservant les mêmes réglages ultra-nets et couleurs intenses, mais en même temps offrant un équilibre plus naturel de netteté, de couleur et de contraste ;

, qui remplace le précédent Vivid tout en conservant les mêmes réglages ultra-nets et couleurs intenses, mais en même temps offrant un équilibre plus naturel de netteté, de couleur et de contraste ; Home cinéma / Dolby Vision lumineux ;

/ ; Mode créateur de film / Dolby Vision Dark ;

/ ; Spécialiste 1 (anciennement Journée ISF);

(anciennement Journée ISF); Spécialiste 2 (anciennement ISF Night);

(anciennement ISF Night); calme. Le mode Movie Maker et le mode Home Cinema passent automatiquement à Dolby Vision Dark et Dolby Vision Bright lorsqu’un contenu au format Dolby est détecté. OLED807 est également livré avec un support pour IMAX Amélioré, déjà partiellement utilisé par Disney+. Le processeur P5 AI de sixième génération a été programmé pour optimiser les images en fonctionnant en synergie avec la technologie IMAX Digital Media Remastering (DMR), basée sur un algorithme qui supprime le bruit vidéo et les autres imperfections présentes dans les images. Quant au HDR, la compatibilité avec le format est confirmée HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptatif, HLG e Dolby Vision.

La connectivité comprend deux portes HDMI 2.1 capable de gérer toute la bande 48 Gbit/s et par conséquent l’échantillonnage du signal en 4 : 4 : 4 à 12 bits. Les fonctionnalités prises en charge incluent Mode de faible latence automatique, eARC (HDMI 2) e Taux de rafraîchissement variable, fonctionne dans la plage comprise entre 40 Hz et 120 Hz et est compatible avec Synchronisation gratuite premium e G-SYNC. Philips a également intégrédernière version de la technologie anti-burn-in, vise à éviter la rétention et l’apposition de logos et d’indicateurs. Le téléviseur détecte les éléments fixes sur l’écran en opérant sur une grille de zone ; L’électronique commence alors à réduire progressivement l’intensité du logo en n’agissant que dans la zone concernée, sans modifier l’éclat des autres parties. Pour les amateurs de jeux vidéo, il y a aussi Nouvelle barre de jeu, un menu simple qui vous permet de modifier rapidement les paramètres des boutons pendant la lecture. Les paramètres peuvent être modifiés selon les genres principaux : RPG (jeu de rôle), RTS (stratégie en temps réel) et FPS (jeu de tir à la première personne).

La section audio OLED807 se compose de : Système 2.1 canaux 70W Dans l’ensemble, le tweeter à triple anneau et les basses fréquences sont confiés à un subwoofer orienté vers l’arrière avec prise en charge de quatre radiateurs passifs. Tous les modèles peuvent lire des pistes sur Dolby Atmos et fait partie de Téléviseur et système domestique sans fil Philips basé sur la technologie DTS Play-Fi ; il est donc possible d’utiliser le téléviseur comme composant d’un système multiroom (diffusion de musique dans divers environnements) contrôlé via des applications adaptées aux appareils mobiles. Quant au home cinéma, le nouvel OLED ils peuvent être connectés sans fil à la barre de son, haut-parleurs arrière supplémentaires ou subwoofer pour élargir facilement l’engagement. La plateforme Smart TV est basée sur Android TV 11 avec un accès complet au Play Store, Assistant Google et un soutien pour Alexa via des haut-parleurs externes. La télécommande avec microphone est fabriquée avec une finition argentée métallique, un insert en cuir Muirhead et rétro-éclairage.