Volby ze zahraničí probíhají zpravidla na zastupitelských adech, tedy na velvyslanectvích a konzulárních adech eské Republiky v daném státě. Voliči musí být zapsáni do zvláštního seznamu voličů nebo musí mít zřízený voličský průkaz. Problem ale je, e se lidé v době konání voleb musí na konzulární ad dostavit osobně.

Zastupitelský ad přitom může být vzdálený i několik hodin jízdy z místa bydliště. Odvolit ze zahraničí je například velmi složité pro echy ijící na Novém Zélandu, kteří musí kvůli hlasování letět do Austrálie. Correspondentční volba par jim tak ušetřila spoustu času a peněz.

S hlasováním v zahraničí měla problém i Viktorie Nováková, která v době voleb do Poslanecké sněmovny pracovala jako humanitární pracovnice v Iráku. V parlamentních volbách 2021 jsem nemohla odvolit, protože můj volební průkaz zaslaný Ministerstvem zahraničí na konzulát contre Erbílu nedošel včas. Volební průkaz měl dorazit v pátek, což ale není v Iráku pracovní den, takže pošta nefungovala,“ sdělila Nováková pro Seznam Zprávy. Kdybych mohla odvolit correspondantční volbou, mohla jsem využít svoje volební právo.

Nikol Mudrová, étudiant à l’Université de New York ve Spojených státech, par spíše ocenila volby přes internet. Na ambasádu to mám cca 35 minut metrem od bytu, takže mi nedělá problém tam zajet a odvolit,“ ekla Seznam Zprávám s tím, že pokud by bydlela od ambasády dál , samozíekovacem kompli. Nejvíc par uvítala možnost voleb en ligne. Posta je tady ještě míň spolehlivá než v esku. Bála bych se, jestli lístky dorazí včas, případně když je odešlu zpet, jestli se někde nezatoulají.