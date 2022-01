Fausto Desalu : « Jacobs et moi sommes de bons amis. Après une déception de 200 mètres il m’a convaincu de quitter la salle »

Fausto Desalu et fête avec des amis à Parme après son retour de Tokyo en août

Veni Vidi Vici. Les mêmes mots utilisés par Jules César pour annoncer la conquête des âges, les amis de Fausto Eseosa Desalu les ont écrits en tricolore pour célébrer le champion bleu, de retour des Jeux olympiques avec une médaille d’or historique autour du cou. «Ils ont résumé ses aventures olympiques – plaisante l’entraîneur Sebastian Bacchieri – Il est arrivé à Tokyo, a étudié le terrain de compétition sur 200 mètres puis a conquis le sommet du monde en courant dans le relais 4×100». Desalu, 27 ans, pour porter un toast à la victoire, s’est finalement permis un verre de Coca-Cola (« Il n’a jamais bu d’eau avant l’âge de 15 ans », raconte le technicien). « Je n’ai pas bu un verre depuis un an. » Athlète coriace, ambitieux et superstitieux – c’est vrai -, le champion Casalmaggiore s’entraîne à Parme depuis 2018.





Fausto Desalu, combien pèse l’or olympique ?

«A chaque pas fait pour arriver ici, même autant de déception et de souffrance. Ce n’est pas facile. Mais je n’ai jamais abandonné mon rêve. Je n’arrive toujours pas à croire que tout est vrai ».

Il a commencé à courir dans le but de faire parler de lui pour toujours. Avec une victoire olympique en 4x100m, il est entré dans l’histoire. Qu’est-ce que ça fait?

« Je me sens bien d’avoir réussi cela, mais j’ai faim. Maintenant je suis dans l’histoire, je veux qu’on se souvienne de moi faire quelque chose de vraiment bien. Croyez-vous, entraînez-vous, avec la même passion depuis quelques années, tout en gardant votre sang-froid. Maintenant un peu de vacances, puis la deuxième partie de saison commence. Je veux avoir l’opportunité de me racheter des résultats individuels du 200 mètres. Je suis très déçu, mais malheureusement quand il y a un problème physique un sportif ne peut rien y faire. Le sport du donnant-donnant ».

Dans une conversation parfaite avec Marcell Jacobs, quelqu’un a lu un certain engagement. Quelle relation vous lie ?

«Nous sommes de bons amis, nous nous connaissons depuis 2009 et nous avons une excellente relation. Quand il gagne, je suis content, il mérite une médaille d’or, c’est ce à quoi il a toujours aspiré. C’est une personne sincère. Quand je n’ai pas atteint la finale du 200 mètres, je me suis enfermé dans ma chambre pendant deux jours et je ne me suis pas présenté. marcel il m’a cherché et m’a convaincu de sortir, nous avons roulé ensemble. Cela m’a vraiment aidé. Ces dernières années, nous avons participé à d’innombrables retraites ensemble et nous avons partagé de merveilleux moments, même en tant que colocataires ».

Vous en souvenez-vous ?

« Nous étions ensemble dans une pièce à Berlin. J’ai gagné le 200m batterie, j’ai fait une bonne course. Dans la soirée, la ligne de départ de la demi-finale n’est pas sortie. Il me réveille tôt dans la nuit, quand je dors, pour me dire où j’ai été mis. Avant de partir pour Tokyo, je lui ai proposé d’imiter l’auberge, car elle m’a bien transporté à Berlin. Mais lui, qui n’a pas touché le match, m’a dit en plaisantant : « oh non, cette fois je veux gagner » ».

Avez-vous aussi participé à la session playstation avec Jacobs et Tamberi ?

«Je ne sais pas jouer, je n’ai jamais aimé les jeux vidéo, j’ai été laissé pour compte par les jeux il y a dix ans. Ils m’ont invité, mais je suis juste allé les voir.

Avez-vous une amitié similaire à Patta et Tortu ?

« J’ai de bonnes relations avec tout le monde. Puis les gens que je connais depuis longtemps, comme Marcell, je me sens plus proche ».

L’exclamation qu’il lança à Tortu en passant sa baguette ne passa pas inaperçue.

« Il a l’air méchant de l’extérieur, mais il est amical. C’était ma dernière énergie et je la lui ai donnée. Je me suis dit : il faut que je me fasse entendre ».

Et tu l’as entendu ?

« Oui, et il avait peur. Il m’a dit que tous les soirs, avant d’aller se coucher, il entendait mes cris ».

Qui a couru le mieux ?

«Les quatre d’entre nous courir ensemble. Lorsque vous créez des résultats fous, cela signifie que tout le monde a fait de son mieux. Une forteresse ne peut rien sans les trois autres. Nous nous sommes joints, nous sommes devenus un seul être. Et on partage le monde, comme on le disait avant la course ».

La première chose que vous vous êtes dite après la création de l’entreprise ?

« Asseyez-vous avant la conférence de presse, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit : nous avons gagné, comme nous nous l’avions promis. C’est comme si nous savions déjà que cela allait arriver.

Y a-t-il de l’or dans l’air ?

« Notre objectif est l’or. Pendant un moment, l’euphorie s’est apaisée et nous nous sommes dit que n’importe quelle médaille irait bien. Mais nous croyons toujours que nous allons gagner des médailles. Dans la salle principale, la bonne ambiance est tombée, ce qui vous fait penser concrètement à la victoire. Nous avons montré que l’Italie pouvait le faire ».

Ces jours-ci, nous ne parlons de rien d’autre. Vous attendiez-vous à un écho aussi important ?

« Absolument pas, c’est plus comme je l’imaginais. Je reçois beaucoup de messages et d’appels. J’ai toujours voulu répondre à tout le monde, mais cette fois c’était très difficile ».

Maintenant que le relais italien est au sommet du monde, quels autres objectifs visez-vous ?

« L’échange entre Filippo et moi a été un peu gêné. Si nous pouvons nous améliorer, nous pouvons approcher le record européen. C’est notre objectif dans un avenir proche, et il n’est pas loin ».

Qu’est-ce qui vous a poussé à poursuivre un tel exploit ?

«Le sacrifice de ma mère m’a aidé à arriver à ce point. Lorsque vous êtes un enfant, vous comprenez quand quelqu’un se met en quatre pour vous. Il m’a appris que le sacrifice paie toujours. Avant la course importante, mes pensées étaient sur lui. Courir est la meilleure chose que je fasse, alors je vais sur la piste et je fais de mon mieux. Je le dois à quelqu’un qui a tout fait lui-même pour moi. Quand la course se passe mal, je culpabilise car je revois tout l’effort ».

Quand avez-vous décidé que vous alliez être un athlète professionnel ?

« Quand j’étais au collège, je m’en souviens encore. J’ai commencé l’athlétisme, et j’ai vite vu que je devenais fort. L’année dernière, le professeur d’orientation est venu à l’école. J’ai parlé à un professeur et je lui ai dit que je voulais une école où l’on ne fait pas beaucoup de maths, ce que je n’aime vraiment pas, et où je peux m’entraîner en paix, car mon désir, après mes études, c’est de devenir un athlète professionnel. » .

Parlons de Fausto Desalu hors piste. quelle est votre envie ?

« J’aime les langues. Je parle anglais, français, allemand et maintenant j’apprends l’espagnol. Même quelques mots japonais, car je suis fan de manga. Ensuite, j’ai joué de la batterie, j’aime la musique métal ».

Chanson entendue avant la compétition olympique ?

«Je crée généralement mes propres listes de lecture de musique métal et de musique de chambre. Il a un ton épique majestueux, qui peut me permettre le bon prix. Mais avant le relais il n’y avait pas d’écouteurs, on était en groupe pour ne faire qu’un ».