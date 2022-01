Le PSG Messi sauve le match nul lors de son déplacement à Lens et continue de mener la Ligue 1

seulement pour 72 heures d’un match nul contre Bon au Ligue 1, cette Paris Saint Germain il a de nouveau laissé une performance peu convaincante en championnat de France. Afin de 17ème championnat, réussit de justesse à sauver un point lors de sa visite à Stade Bollaert-Delelis, Où est-il de Lens Racing Club Elle l’a mis en difficulté à plusieurs reprises. Les locaux ont gagné par le minimum jusqu’à ce que l’égalité intervienne dans le dernier souffle du match : que 1-1 avec des buts de PSG qui est arrivé au moment de la remise.

à l’équipe Pochettino, qui sort avec Lionel Messi, Angel Di Maria vous Mauro Icardi En attaque, il lui a été difficile de se relever dès la première minute. Première apparition de Messi Il est parti après avoir chuté pour recevoir le cercle central pour tenter de sortir ses coéquipiers des abus rivaux, mais il a été très bien marqué tout au long du match par ses compatriotes. Faculte Médine. Seulement dans 17 minutes Il a trouvé le premier espace dans le dernier tiers pour tirer un tir qui a touché le poteau et franchi la ligne.

Cependant, son équipe n’a pas passé un bon moment. Dans la première demi-heure, PSG est un acteur secondaire dans le développement du parti et Lentille Il en a profité pour créer le danger avec quelques tirs à longue distance. En réalité, Clélor Navas refuser un but pour Jonathan Claus sur un long coup franc et marquinhos il a bloqué un tir franc pour Chèque Doucouré.

Lionel Messi partage l’attaque d’Icardi lors du match du PSG contre Lens (Photo: REUTERS)

plus que ça Icardi faire voir le gardien deux fois Jean-Louis Leca, qui a également refusé un but pour Dis Marie En fin de première mi-temps, l’équipe parisienne a pu montrer sa meilleure version dès les premiers tours. Il n’a pas un jeu fluide, il court après le ballon dans certaines parties du match et ne voir que quelques aperçus de sa silhouette n’était pas suffisant pour dominer le match.

De plus, l’ouverture du tableau d’affichage s’est produite à la fin des 15 premières minutes, dans un match qui a débuté par l’élimination de j’ai fait Médine une Lionel Messi et se termine par un but Fofana Seko, qui a temporairement arrêté plusieurs joueurs rivaux demandant une pause pour des fautes présumées. La star argentine a été laissée au sol affirmant avoir piétiné son compatriote mais l’arbitre François Letexier valide l’objectif, il n’y a aucune raison pour qu’il soit annulé.

Et Lentille presque marqué le deuxième après la contre-attaque qui a abouti à un tir de David Pereira da Costa qui a heurté le poteau et est tombé entre les mains Navas. C’est quand Pochettino a décidé d’émettre Icardi alors entrez Kylian Mbappé. Avec 20 minutes gagnant et sans pouvoir contrôler le jeu, l’entraîneur argentin a fait venir l’une de ses plus grandes figures à la recherche d’un retour. Messi activé pour Mbappé après son entrée mais la tête de l’attaquant français a été bien retenue par Leca, qui, avec ses défenseurs, a répondu solidement à la demande du Galaxy PSG.

Georginio Wijnaldum a remplacé Paredes pour donner un match nul douloureux au PSG lors de leur visite à Lens (Photo: REUTERS)

Ce n’est que dans le temps additionnel que le PSG a réussi à trouver son but. Mbappé il envoie le ballon dans la surface et Georginio Wijnaldum, qui est entré à la place Leandro Paredes, signé la tombola 1-1 avec un en-tête. Une égalité qui semblait ne jamais arriver mais qui s’est matérialisée à la dernière minute. Cependant, le résultat a laissé un mauvais goût dans la bouche d’une équipe avec une telle hiérarchie.

Consolation pour ceux qui sont dirigés par Mauricio Pochettino est qu’ils sont très lâches sur les points et sont en tête du tableau avec 42 unités produit de 13 victoires, 3 nuls et une défaite, et maintenant ils sont placés devant Jeux Olympiques Marshall à partir de jorge sampaoli avec différence 13 points, parce qu’aujourd’hui ils ont perdu 2-1 contre Stade de Brest (ils ont un match de moins).

Formation:

Lentille: Jean-Louis Leca ; Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina ; Jonathan Clauss, Cheick Doucouré, Seko Fofana, Przemyslaw Frankowski ; Gaël Kakuta; Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo. DT : Franck Haise.

PSG : Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat ; Marco Verratti, Danilo Pereira et Leandro Paredes ; Angel Di Maria, Lionel Messi et Mauro Icardi. Q : Mauricio Pochettino.

Arbitre: François Letexier

Stade: Stade Bollaert-Delelis

