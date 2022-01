Fayad supervise divers travaux – El Sol de Hidalgo

Une visite de divers travaux, dont le pont à haubans de l’autoroute Colosio, a été effectuée hier par le gouverneur Omar Fayad accompagné de César Mora Velázquez, superviseur financier en chef d’Hidalgo, et de José Meneses Arrieta, secrétaire des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire Messieurs. La supervision effectuée par le président comprend la construction de projets situés dans les districts de l’éducation, de la santé, de la science, de la technologie et de l’innovation, dans la ville de la santé et le pont à haubans.

Dans un tweet informé qu’il a supervisé les travaux du pont à câble de l’autoroute Colosio, notant que « des tendeurs français, de l’acier national, en passant par le ciment Hidalgo, nous élevons un jalon qui marque ce que nous voulons montrer au monde Globe avec le continent américain : que le peuple d’Hidalgo est grand, fort et que nous pouvons relever n’importe quel défi ». Il a également visité les travaux du Laboratoire d’État de santé publique qu’il a souligné « en remplacement du Laboratoire d’État qui a 30 ans et qui n’a répondu qu’à 75 % de la demande de l’entité », un travail qui nécessitera un investissement. plus de 168 millions de pesos.

Dans cet espace, le projet de l’hôpital général de Pachuca a également été développé, un travail dans lequel plus de 2 mille 247 millions ont été investis, et l’accélérateur d’entreprises de biotechnologie Hidalgo de l’UNAM. « Grâce à ces efforts, à la communauté et au gouvernement, nous aurons une Health City, le seul concept du pays, où nous vous offrirons les soins de santé que vous méritez, efficaces et à jour », a déclaré le Gouverneur.