La suppression de supports physiques est un danger : à l’avenir, des cultures entières pourraient être détruites

La tentation d’animer un nouveau monde, où il n’y a aucune trace du passé, n’est certainement pas nouvelle. Cependant, dans un avenir proche, une certaine opération de réinitialisation de la culture peut être facilitée par quelqu’un numérisation des livres, de la musique et des films qui détruisent totalement les supports physiques et leur circulation dans la société. Cette possibilité concrète va aussi de pair avec le dramatique appauvrissement culturel le sens commun risque de transformer les citoyens du monde en quelque chose de très similaire à ce qui est raconté dans la grande littérature de science-fiction, où un nombre croissant d’élites éduquées, riches et impitoyables règnent facilement sur des troupeaux anonymes de techno-ignorants.

Il y a quelques jours, je pensais réorganiser mes anciens DVD et CD de musique. Je me souviens, avec une pointe de nostalgie, du plaisir de fouiller dans les rayons des magasins et de l’étrange odeur chimique qui s’en dégageait dès qu’ils étaient jetés. Même si ces supports sont vendus depuis des années (surtout d’occasion) à des prix très bas, la tendance générale est toujours la même Pour se débarrasser de ça sur le bloc…

Alors, alors que je regarde fièrement mon boîtier poli, je me demande pourquoi toutes ces années j’ai retenu l’envie de « faire de la place ». D’une part, il peut y avoir un certain lien avec des objets qui ont tant contribué à notre divertissement et, dans l’ensemble, à la formation de notre culture et de notre peuple. D’autre part, plus trivialement, pas tout (voir plus de production améliorée) se trouve en fait sur Netflix, Amazon Prime et d’autres services à la demande.

Après quelques semaines, cependant, lorsque j’ai mis de côté certains des vieux jouets que mon fils n’utilisait plus, j’ai réalisé que cette réticence à ranger ces CD et DVD était motivée non seulement par des considérations romantiques et rationnelles, mais avant tout. de la peur. Et si un jour, alors que toute cette matière physique ne circule plus, quelqu’un (ou quelque chose) décide de la supprimer ? C’est une idée effrayante, qui peut sembler tirée par les cheveux, mais malheureusement elle est loin d’être sans fondement si l’on regarde l’histoire humaine.

En 642 après JC, la Bibliothèque d’Alexandrie en Egypte fut définitivement détruite par les Arabes. Des œuvres d’art et des livres ont été brûlés à Florence en 1497 par des disciples de Savonarole et il existe de nombreux épisodes, bien que plus limités, qui se sont déroulés en France en 1242, ou en Angleterre et en Italie du Sud en 1270. Récemment, comment les oublier ? le pieu de l’Opernplatz à Berlin en 1933, ou la bibliothèque de Sarajevo détruite par les Serbes en 1992. La liste (qui malheureusement ne concerne pas que les livres) ça peut continuer encore et encore…

Beaucoup de grandes œuvres ont été perdues par erreur, et ici il est possible numérisation il pourrait combler cette lacune au moins partiellement. Mais de nombreux autres dommages sont le résultat d’actions volontaires dans un but très précis. Et ici, nous arrivons au point, qui est le fait que les tentatives d’effacer les cultures précédentes n’ont presque jamais complètement réussi (ou peut-être qu’elles l’ont été, et donc nous ne le saurons jamais) parce que trouver tous les spécimens physiques dispersés dans le monde semble vraiment comme un exploit. .impossible. Un exemplaire ancien d’un livre, un film secret, un objet enfoui peuvent en effet toujours réapparaître.

Mais aujourd’hui, pour la première fois de notre histoire, il faut considérer l’idée que d’ici quelques décennies (lorsque le support physique aura suffisamment disparu de la circulation de masse) il sera possible se débarrasser des « souvenirs indésirables » ne plus chasser minutieusement ces « artefacts », comme c’était le cas par exemple dans les chefs-d’œuvre L’homme au grand château par Philip K. Dick, mais uniquement depuis la salle de contrôle du serveur.

Bien sûr, il est clair que même si tout était numérisé, il y aurait toujours un maître qui traînerait dans une archive poussiéreuse. Mais il ne s’agit pas seulement de la conservation du musée du tampon sous vide, mais du leur circulation réelle et libre dans la société.

Je ne pense pas qu’il y ait un dessein dans ce sens, mais en même temps je sens le danger qui surgit lorsque se profilent à l’horizon des conditions de possibilité sans précédent qui donnent véritablement le pouvoir de gérer. une telle arme d’annulation. En fait, essayons d’imaginer un pouvoir similaire entre les mains d’organisations comme la Gestapo, la RDA, les SS, qui peuvent changer ou défaire n’importe quoi sans qu’une copie physique ne circule dans la société.

Si nous ne sommes pas insensibles aux smartphones, ordinateurs, tablettes et autres outils énervants, il suffit de dire que Twitter a discrètement supprimé les comptes du président américain. Facebook a interdit les groupes violents et sectaires. TikTok supprime les profils « non conformes » et YouTube bloque les vidéos qui diffusent de fausses nouvelles. Le font-ils correctement ? Peut-être que oui, mais ce n’est pas le sujet. Le fait est qu’ils peuvent le faire. En fait, supposons que ces entreprises ont agi de bonne foi, dans le véritable intérêt de la société. Il n’en demeure pas moins que ces entités transnationales, désormais plus riches que l’État, ont le pouvoir de supprimer des contenus (profils et vidéos désormais ridicules, qui sait, livres et documents importants).

En conclusion, si la tentation de donner vie à un nouveau monde où il ne reste plus aucune trace de l’ancien n’est certes pas nouvelle (mais reste dangereuse), toute future opération de réalignement culturel sera inévitablement facilitée par la « numérisation sauvage » qui s’opère au perte totale du support physique. Un tel phénomène annulation culturelle (revenu, par coïncidence, en vogue à cette époque) n’est rien d’autre qu’un renouveau des anciennes ruches crypto-fascistes, qui réapparaissent toujours et recommencent à se tisser dans la société lorsque le sol devient suffisamment glissant.