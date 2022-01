L’UEFA Nations League s’élargira pour inclure 10 équipes sud-américaines de l’édition 2024, selon le vice-président de UEFA, Zbigniew Boniek.

Dans une décision qui serait considérée comme une opposition claire aux projets de la FIFA d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, l’UEFA et la CONMEBOL ont signé mercredi un protocole d’accord actualisé et élargi pour s’engager à « ouvrir un bureau conjoint UEFA/CONMEBOL à Londres et éventuellement diverses organisations. événements de football « , montre le portail sportif Espn.

Il a été confirmé que la première « Grande Finale » entre les vainqueurs du Championnat d’Europe et la Copa America se jouera à Londres le 1er juin 2022, avec l’Italie face à l’Argentine.

«C’est la dernière UEFA Nations League dans ce format « , a déclaré Boniek, ancien directeur de la fédération polonaise, dans une interview avec Meczyki. « Nous avons eu une réunion avec la Conmebol, la confédération des pays d’Amérique du Sud. À partir de 2024, les équipes de cette continent participera au concours. .

« Quel sera le format? Nous y travaillons toujours. Les matches de l’équipe nationale sont limités, vous ne pouvez donc pas trop mélanger les choses. »

Boniek a indiqué que les six nations les mieux classées d’Amérique du Sud – l’Argentine, le Brésil et très probablement la Colombie, le Chili, le Pérou et l’Uruguay – seraient ajoutées à la Ligue A de l’UEFA Nations League. Cela organiserait des matches de haut niveau contre des pays comme l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre et la France, des adversaires que les nations sud-américaines n’ont pas pu affronter depuis que l’UEFA Nations League a remplacé les matches amicaux internationaux.

Les quatre autres équipes, la Bolivie, l’Équateur, le Paraguay et le Venezuela, rejoindront la Ligue B.

Ce n’est pas clair comment UEFA prévoit de le compiler, car il y aura 22 pays en Ligue A et 20 en Ligue B, alors que les deux ont actuellement 16 équipes pour composer les quatre groupes de quatre nations. Tous les matchs devraient se dérouler en Europe pour réduire les déplacements.

La FIFA n’a pas établi de calendrier des matches internationaux à partir de 2024, mais souhaite accueillir la Coupe du monde tous les deux ans, avec des compétitions continentales telles que les Championnats d’Europe entre les deux. L’UEFA et la Conmebol ont exprimé leur opposition à ce plan, tout comme les meilleures ligues européennes, et ont plutôt poussé à travailler ensemble dans leurs propres tournois en utilisant les dates que la FIFA souhaite utiliser pour ses propres événements.

En créant ce que beaucoup verront comme une mini-coupe du monde, cela ajoutera de la pression sur la FIFA, qui souhaite également mettre en place sa propre Ligue mondiale des nations.