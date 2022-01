Dans 3 jours, le prochain « Game Of Thrones » débutera sur Amazon Prime Video : bande-annonce allemande de « La roue du temps » – actualités séries

Le monde entier est à la recherche de la prochaine série mondiale phénomène la « Game Of Thrones ». Avec « La roue du temps », Amazon positionne désormais un candidat prometteur. La série fantastique commence le 19 novembre 2021 sur Prime Video.

En 2017, Jeff Bezos, alors encore PDG d’Amazon, s’était directement impliqué dans les travaux de la société de production maison et avait exigé qu’Amazon Studios sorte gentiment son prochain « Jeu des trônes“ à produire pour Amazon Prime Video. Les premiers résultats de ces spécifications sont maintenant dans les premiers blocs : comme « GoT », « The Wheel of Time » est basé sur la série de livres populaires et raconte une grande histoire fantastique.

À partir de vendredi, il deviendra clair si « The Wheel of Time » ne rappelle pas seulement « Game Of Thrones » en termes de genre et de décor, mais – plus important encore – peut s’appuyer sur l’immense qualité et l’influence de la culture pop du film. Série HBO. Le 19 novembre 2021, les trois premiers épisodes de « The Wheel of Time » sortiront sur Amazon Prime Video. La première saison se composait de huit épisodes au total, qui seraient ensuite publiés chaque semaine. Par conséquent, la finale sera diffusée la veille de Noël.

C’est la « Roue du Temps »

La roue du temps compte sept personnages principaux : Rand al’Thor (Josha Stradowski), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Mat Cauthon (Barney Harris) et Perrin Aybara (Marcus Rutherford). vivent dans un petit village appelé Emondsfield, où ils sont largement ignorés par le monde vaste et vaste qui les entoure.

Cependant, un jour, Aes Sedai Moiraine (Rosamund Pike) – un type de sorcier – apparaît à Emondsfeld avec son garde du corps (appelé Warden) Lan (Daniel Henney). Votre mission : Parmi les cinq jeunes se trouve un élu qui a un rôle particulier dans la lutte contre le grand méchant, le Seigneur des Ténèbres.

Ne sachant pas lequel d’entre eux choisir, Moiraine emmène les cinq avec elle après qu’Emondsfeld ait été attaqué par les sbires du Ténébreux. Ils sont tous rapidement empêtrés dans le conflit entre le bien et le mal à leur manière et doivent lutter pour survivre…

La saison 2 est déjà en préparation

La saison 1 incorporera peut-être des éléments des premier et deuxième tomes du template de Robert Jordan, mais ce n’est que le début : une deuxième saison de « La roue du temps » a été annoncée dès mai 2021, qui contiendra alors probablement la suite de l’histoire. le deuxième livre contient.

Cela souligne également les énormes ambitions d’Amazon avec « The Wheel of Time ». Cependant, dans la saison 2, l’un des sept personnages principaux est incarné par un nouvel acteur : Donald Finn remplaçant Barney Harris dans le rôle de Mat.

Le tournage de la saison 2 de « The Wheel of Time » est déjà en cours, de nouveaux épisodes pourraient donc sortir en 2022.

