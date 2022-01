Dans le cas de Djokovic, selon l’entraîneur Mouratoglou, le principal perdant a été le tournoi

L’entraîneur de tennis Patrick Mouratoglou, dont la superstar américaine Serena Williams, a déclaré en réponse à l’absence du premier joueur mondial Novak Djokovic à l’Open d’Australie que la principale perte dans cette affaire était le premier Grand Chelem de la saison. Ils conviennent avec un autre entraîneur Daniel Valverd que le positif est qu’il est temps de se concentrer sur le tennis.

« Le plus grand perdant de ce problème est le tournoi lui-même. La seule bonne nouvelle est peut-être qu’ils vont commencer à parler de tennis », a écrit Mouratoglou sur les réseaux sociaux.

Djokovic ne défendra pas son titre à l’Open d’Australie car il a perdu son visa australien, qu’il a reçu en vertu d’une exemption des apparitions obligatoires. Le Serbe a été détenu dix jours après son arrivée à l’aéroport, puis relâché, mais son visa a de nouveau été révoqué par le ministre de l’Immigration. Aujourd’hui, un tribunal fédéral a confirmé à l’unanimité la décision et Djokovic a dû partir.

Le comité exécutif de l’Australian Tennis Association, qui organise l’Open d’Australie à Melbourne, a déclaré dans un communiqué qu’il respectait la décision du tribunal. « Nous attendons avec impatience un Open d’Australie passionnant et souhaitons bonne chance à tous les joueurs. »

Le joueur de tennis canadien d’origine tchèque Vasek Pospisil a rappelé que Djokovic était venu en Australie parce qu’il avait obtenu une exemption et un visa pour entrer dans le pays.

« Sinon, il ratera l’Open d’Australie et sera chez lui avec sa famille », a déclaré Pospisil, qui a fondé l’année dernière l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) avec Djokovic. « Et quant à ce bordel, il est politiquement motivé, ce qui est clair car les élections approchent. Ce n’est pas sa faute, elle ne pousse personne et établit ses propres règles. »

« Novak est toujours l’un des premiers à défendre l’un de nous, les joueurs. Mais il n’y a plus personne derrière lui. Sois fort, Novak », a déclaré la joueuse de tennis française Alizé Cornet.

Vallverdú, qui a entraîné Tomas Berdych et le Britannique Andy Murray dans le passé, a attiré l’attention sur le tennis.

« Tournons la page et concentrons-nous sur les joueurs qui vont concourir ces deux prochaines semaines. Ils s’entraînent depuis des mois, il est temps. Bonne chance », a déclaré l’entraîneur vénézuélien.

Une cinquantaine de supporters de Djokovic, certains portant des maillots serbes, ont assisté au procès devant un tribunal fédéral. Certaines femmes ont pleuré après le verdict. « Je suis triste. Ce n’est pas un terroriste, c’est un joueur de tennis et il devrait jouer », a-t-il déclaré au journal. Ère Mladen Iljanović.