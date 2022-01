Les Français étaient furieux. Ils viennent de perdre un gros contrat

Voir également: Biden fait passer un programme d’investissement dans les infrastructures. Cependant, les États-Unis seront encore loin derrière la Chine dans ce domaine

– Grâce à AUKUS, nos pays augmenteront leur capacité à faire face aux menaces du 21e siècle, comme nous l’avons fait au 20e siècle – ensemble – a annoncé Biden à la Maison Blanche lors d’une réunion virtuelle avec les chefs de gouvernement d’Australie et de Grande-Bretagne .

Zdaniem Le Driana Biden il a pris une décision « brutale » à la manière de l’ancien président Trump. Le contrat avec Naval Group pour la fourniture de sous-marins français est en cours de négociation depuis 2014 et donnera à l’Australie une autonomie dans le secteur de la défense, a souligné Le Drian.

La ministre des Armées, Florence Parly, a qualifié la rupture de contrat de « mauvaise nouvelle » et de « casse-parole, base d’un partenariat stratégique de sécurité » entre la France et l’Australie.

Le Drian et Parly ont publié une déclaration de licenciement conjointe.

C’est une décision qui va à l’encontre de la lettre et de l’esprit de coopération entre la France et l’Australie, fondée sur des relations de confiance politique et le développement d’une base industrielle et technologique de défense de haut niveau en Australie.

Le choix de l’Amérique qui conduit à sortir des alliés et partenaires européens comme la France d’un partenariat structuré avec l’Australie à l’heure où nous sommes confrontés à des défis sans précédent dans la région Indo-Pacifique, qu’ils soient fondés sur nos valeurs ou fondés sur le respect fondé sur un multilatéralisme fondé sur le État de droit signifie incohérence que seuls les Français pourraient regretter.