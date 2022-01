F1, Hamilton-Verstappen au défi final : qui va gagner ? Le jeu vidéo officiel l’anticipe

Simulation dans le jeu vidéo officiel et ses prédictions

Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde de F1 en carrière

Après les essais libres d’aujourd’hui et de demain, vendredi et samedi 10 et 11 décembre, lors du défi final entre les deux champions, il sera question de savoir si les pronostics du jeu vidéo F1 2021 produit par Codemasters et Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) , s’avérera vrai. Hamilton a rejoint Verstappen à la première place du classement après sa victoire à Jeddah, en Arabie saoudite, où le Néerlandais a terminé deuxième. Pour monter sur le podium, l’un des deux doit finir devant l’autre. Il y a une chance que cela n’arrive pas : le championnat du monde se terminera alors avec égalité de points et le titre reviendra à Verstappen, grâce à sa victoire supplémentaire sur Hamilton. Si aucun des deux concurrents ne termine premier sur le circuit, la première place sera attribuée à celui qui terminera devant les autres dans le top dix des dix meilleurs pilotes de la course.