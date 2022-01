« Ce n’est pas bien de montrer de la luxure »

Partenaire offensif de Neymar au PSG, Mbappé a conseillé au Brésilien d’être « arrogant ». Le numéro 7 parisien a déclaré comprendre le comportement de son partenaire, naturellement plus vif, mais a expliqué que montrer sa passion n’est pas considéré comme une bonne chose en France.

« Au Brésil c’est plus vivant, en France c’est plus sérieux. Ce n’est pas bien de montrer de la passion ici. On pourrait penser qu’il a ignoré le PSG parce qu’il jouait au poker. Je pense qu’il commence à comprendre. C’était difficile au début. pour lui, parce qu’il l’a vécu, comme une insulte », a déclaré Mbappe dans une interview à « Esquire »,

« Quand il est arrivé, ils ont mis son visage sur la tour Eiffel, et six mois plus tard, ils lui ont demandé pourquoi il jouait au poker. En France, les gens savent ce que vous avez, mais ils n’ont pas besoin de le voir. Ils veulent juste voir tu joues au football, souris. . » , il a continué.

Conversations après la Coupe du monde

Dans la même interview, Mbappé a révélé avoir parlé avec Neymar en 2018, après être devenu champion du monde avec l’équipe de France. Dans le dialogue, il a dit au Brésilien qu’il ne voulait pas le remplacer.

« [Neymar], je n’envahirai pas votre territoire. Je serai candidat au Ballon d’Or cette année (2018) parce que vous ne le serez pas, mais je vous assure que je ne veux pas prendre votre place », a déclaré Mbappe.