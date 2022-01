Un diplomate allemand s’engage à défendre la sécurité de l’Ukraine et de l’Europe

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a assuré lundi à Kiev que l’Allemagne ferait tout pour assurer la sécurité de l’Ukraine, tout en réitérant sa volonté d’un « dialogue sérieux » avec la Russie.

Pendant ce temps, Kouleba a déclaré qu’il avait discuté de la question des livraisons d’armes à l’Ukraine, après que Kiev a accusé Berlin en décembre d’empêcher la fourniture d’armes de défense dans le cadre de la coopération avec l’OTAN.

Le ministre allemand était à Kiev puis s’est rendu à Moscou, où il devrait rencontrer mardi son homologue russe Sergueï Lavrov, dans un contexte de montée des tensions à la frontière russo-ukrainienne voire de risque de conflit.

Les pays occidentaux accusent la Russie d’avoir concentré ces derniers mois quelque 100 000 soldats à sa frontière avec l’Ukraine pour préparer une offensive dans le pays.

Moscou dément et exige, pour sa part, des garanties occidentales que l’idée d’élargir l’Otan aux pays proches de ses frontières, notamment à l’Ukraine, sera abandonnée.

La question a dominé une réunion informelle des ministres de la Défense de l’UE à Brest, en France, la semaine dernière, et à la fin, le ministre portugais de la Défense a qualifié le « rejet absolu » par tous les États membres de l’UE de la tentative « très claire » de la Russie de diviser le bloc européen.

« Il est très clair que la position de la Russie essaie de diviser. Séparez les Européens et séparez les Européens de l’Amérique du Nord. Et cette attitude mérite clairement d’être rejetée, et toutes les interventions sont très claires sur l’importance de maintenir l’unité dans le dialogue avec la Russie », a déclaré João Gomes Cravinho, dans une déclaration à Lusa et RTP.