Elden Ring: le nouveau jeu vidéo de l’auteur de Dark Souls a été retardé, la version d’essai arrive

Désolé, la société japonaise a annoncé une version d’essai qui permettra aux fans PlayStation e Xbox pour essayer le secteur multijoueur de Anneau d’Ancien: preuve, renommé Test de réseau fermé, permettra aux développeurs de tester l’infrastructure réseau et se tiendra du 12 au 15 novembre à l’heure indiquée (de 12h00 à 15h00 le premier et le cinquième jour, de 04h00 à 07h00 le deuxième et dernier jour, de 20h00 à 23h00 le troisième jour) avec prise en charge du multijoueur cross-play entre les versions PS4 et PS5 ou entre les versions pour Xbox One et Xbox Series X/S.

« La profondeur de jeu et le degré de liberté dans la stratégie dépassent de loin les attentes initiales», lit-on dans une note envoyée par la société japonaise à la presse, qui poursuit : « Il a été décidé d’allonger le temps de développement pour assurer les derniers ajustements, fixant une nouvelle date de sortie au 25 février 2022 ».

Les joueurs qui souhaitent essayer Elden Ring peuvent accéder à la page de test en réseau fermé sur le site officiel d’Elden Ring et s’inscrire dans l’espoir d’être sélectionnés par From Software et Bandai Namco (le distributeur du jeu) pour accéder à la session de test.

