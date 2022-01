Conférence de l’avenir européen. Ce que les Polonais attendent de l’UE

La conférence Future of Europe était une large consultation publique qui a eu lieu pour la première fois dans ce que les sociologues appellent la « méthode délibérative ». – Cela ne s’est pas produit jusqu’à présent. Nous l’avons fait un peu tard en Europe, mais mieux vaut tard que jamais – a déclaré un observateur d’événements de la région allemande du Bade-Wurtemberg, où de telles consultations publiques ont lieu régulièrement.

800 participants ont été tirés au sort, comme ce fut le cas lors d’un sondage d’opinion. Ensuite, ils ont été divisés en quatre groupes. Le Sommet de Varsovie était le troisième événement à débattre du « changement climatique, de l’environnement et de la santé ». En plus des débats transnationaux, des conférences sur l’avenir de l’Europe sont organisées dans de nombreux pays sous forme de consultations nationales et en ligne sur futureu.europa.eu. En Pologne, en novembre, le gouvernement et la Commission européenne ont tenu une conférence qui est passée inaperçue.

D’où vient la conférence ?

L’idée d’une conférence sur l’avenir de l’Europe est directement liée aux élections au Parlement européen de 2019. Ensuite, la présidente nouvellement élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis la conférence au Parlement européen. Mais les réflexions sur l’avenir de l’intégration européenne sont beaucoup plus longues. Elle est quasi permanente, et toute modification des traités européens représente un certain aboutissement d’un processus de réflexion sur l’avenir de l’Union. Cette fois, les dirigeants européens n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si la conférence devait aboutir à une modification du traité. Au lieu de cela, la conférence vise à donner aux Européens le droit de « dire ce qui compte pour eux ».

Jarosław Pietras, ancien directeur de longue date au secrétariat du Conseil de l’Union européenne, et aujourd’hui expert de la conférence sur l’avenir de l’Europe, a expliqué le but de la conférence avec les imperfections du système politique. – Certaines parties du débat public, qui se déroulent entre personnes, ne sont pas incluses dans le discours politique principal. Le but de la conférence était d’identifier les questions d’intérêt public qui avaient échappé à l’attention des participants du système politique, a-t-il estimé.

Les problèmes sociaux dans de nombreux États membres sont graves et les gouvernements cherchent des moyens de résoudre les problèmes également par l’utilisation de nouveaux instruments démocratiques, tels que le débat public. En France, il y a quelques années, la frustration sociale s’est manifestée dans les manifestations dites des gilets jaunes. Pietras a déclaré que c’était un signal important pour surmonter le mécontentement. – Souvent le problème est local et une solution doit être trouvée. Si une solution est trouvée, la frustration s’atténue un peu – ajoute-t-il.

Et cette conférence ?

La procédure de conduite des consultations publiques par délibération appelée assemblée citoyenne est innovante et gagne à la fois des partisans et des opposants. L’eurodéputé Guy Verhofstadt, fervent partisan de la méthode de la conférence et de la délibération, a annoncé qu’il souhaitait que le Parlement européen convoque régulièrement des assemblées de citoyens, tous les cinq ans, au milieu de son mandat.

L’événement de Varsovie est co-organisé par le Collège d’Europe à Natolin. Jakub Kubica, qui travaille au Collège, a déclaré qu' »il s’agit d’une expérience intéressante et pionnière, qui, malgré les résultats, mérite un examen plus approfondi ».

D’un autre côté, les « expériences » suscitent l’incertitude, par exemple chez le député européen Zdzisław Krasnodębski du PiS, qui a demandé lors d’une conférence de presse s’il s’agissait vraiment de voix.

La critique est plus large. De nombreux groupes de réflexion sont sceptiques. L’éminent groupe de réflexion bruxellois Breugel a conclu que « l’approche des institutions européennes à la conférence n’était pas claire, ce qui a suscité des inquiétudes quant au résultat ». Le bureau du Centre Jacques Delors à Berlin s’est exprimé dans le même sens : « l’avenir ne se décidera pas lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe », et Andras Baneth, auteur de manuels populaires auprès des responsables européens, a même demandé l’annulation de la conférence. . Aucun d’eux ne peut être accusé d’être eurosceptique.

– Les attentes des citoyens que l’Europe fera beaucoup de choses sont très élevées – dit Jarosław Pietras. C’est l’une des plus grandes menaces pour la conférence : les attentes intrinsèques des participants qui (probablement) ne seront pas satisfaites. Jacek Biedroń, un participant au panel de résidents (58 ans de Cracovie), a déclaré que « finalement quelqu’un a demandé aux résidents », mais a en même temps souligné que ce n’était que la moitié de la bataille. – L’autre moitié, cela se réalisera-t-il ? – Il a demandé.

Aino Mantyranta, 53 ans, originaire d’Helsinki, espère un avenir pour l’Europe, même s’il s’est lui-même opposé à l’adhésion de la Finlande dans les années 1990. Il avait peur que l’Europe ne lui vole son argent et qu’il y ait une réglementation excessive de Bruxelles. Il estime désormais qu’au cours de ses années à l’Union « nous avons beaucoup appris sur les autres Européens ». C’était ma première fois à Varsovie et c’est dommage que ce ne soit que pour une semaine. – Ce qui m’a convaincu de rejoindre l’UE, c’est la monnaie commune et la possibilité de voyager (…). Certaines choses nous séparent, mais nous avons beaucoup en commun, par exemple un vaccin, a-t-il déclaré en espérant que l’UE tiendrait compte de ses recommandations. La chose la plus importante est la qualité de l’eau, exempte de pollution.

Future Europe : recommandations pour les politiciens

A partir des résultats de la délibération, 51 propositions ont été approuvées et soumises aux politiques. A Varsovie, le plus populaire – a gagné plus de 90 pour cent. vote – sont les propositions suivantes : Premièrement, il s’agit d’une incitation à introduire des subventions pour l’agriculture biologique, y compris les pesticides biologiques. La deuxième recommandation concerne l’élimination dans les plus brefs délais des formes non durables d’emballages alimentaires. La troisième recommandation est la lutte pour une durée de vie plus longue du produit.

Cette recommandation ne changera pas la dynamique de la politique européenne, ni ses priorités politiques. Ce sont pourtant des idées qui peuvent, au moins dans une certaine mesure, améliorer la réalité des citoyens européens.

Mais il y a aussi des petites « bombes » parmi les recommandations reçues. Les citoyens s’attendent à ce que la santé et les soins de santé soient inclus dans la compétence conjointe entre l’UE et les États membres de l’UE, ce qui signifie une modification de l’art. 4 du traité UE.

Il est peu probable que cette conférence détermine l’avenir de l’Union européenne. Il peut être important pour l’avenir des États-Unis après la pandémie d’être à l’écoute des attentes sociales popandémiques, y compris dans la dimension sanitaire. Jarosław Pietras se souvient d’une question qui a été soulevée pendant des mois : l’Europe doit-elle faire quelque chose pour les choses qui comptent pour les gens, quelle que soit leur compétence ? Les attentes sont très élevées.

