La France et la Belgique unissent leurs forces dans les épreuves de la Coupe du monde | sport

La France et la Belgique se sont qualifiées pour la Coupe du monde au Qatar ce samedi et se sont ajoutées à une liste d’équipes secrète qui comprend l’Allemagne, le Danemark, le Brésil et les hôtes. Les Hollandais l’ont en main. A dix minutes de la fin de leur match au Monténégro, ils ont pris l’avantage par deux buts, mais ont concédé le nul en fin de journée et se sont lancés dans un duel difficile contre la Norvège pour marquer un point et se qualifier.

Les Gaulois défendront leur titre au Qatar. Il leur reste un jour pour choisir un groupe où, pour l’instant, personne ne les bat et qu’ils remplissent (8-0) dans la procédure parisienne contre le Kazakhstan. Sans doute. Didier Deschamps a conçu un alignement vertical à souhait, 3-4-1-2 avec Coman et Theo Hernández sur les ailes, Griezmann sur le crochet et Benzema et Mbappé à l’avant. Cinq minutes plus tard, Théo a rejoint Mbappe pour que l’attaquant du Paris Saint-Germain marque le premier but. Après seulement une demi-heure, il avait déjà marqué un triplé lors d’un festival. Il a encore marqué un but de plus tout au long du match où Benzema a également marqué deux fois.

La Belgique, avec Eden Hazard dans le onze durant la première heure du match, a également liquidé l’Estonie sans problème majeur (4-1) et est déjà hors de portée de ses rivaux dans un groupe où le Pays de Galles se classe deuxième après avoir battu 5-1. en Biélorussie, également avec Gareth Bale. dans la composition de son centenaire en tant qu’international. Le gaucher du Gallois est sans précédent, avec une blessure aux ischio-jambiers à la jambe droite, depuis qu’il a joué pour son équipe nationale le 8 septembre. Au Real Madrid, il ne l’a plus fait depuis le 28 août. Lors de son retour, il a été remplacé à la mi-temps.

Les deux footballeurs du Real Madrid se rencontreront mardi prochain à Cardiff. L’égalité a servi le Pays de Galles dans cette promesse de terminer deuxième. Cependant, tant pour les Gallois que pour leurs poursuivants, la République tchèque, dans le pire des cas, le repêchage est assuré via la Ligue des Nations, une compétition qui donne deux places aux vainqueurs de groupe qui n’accèdent pas à la Coupe du monde. qualification. L’Autriche est toujours bien vivante dans la lutte pour rejoindre le Qatar grâce à cette route.

Au Monténégro, les Pays-Bas avaient un passeport en main avec Memphis Depay comme protagoniste, marquant deux fois, le deuxième d’une superbe frappe au talon qui l’a conforté en tant que meilleur buteur de la phase de qualification avec 11 buts en neuf matchs. Mais le Monténégro, mis KO et fier, a marqué un doublé alors que tout semblait prêt pour la punition (2-2).

Désormais pour disputer la Coupe du monde, l’équipe de Louis Van Gaal doit au moins faire match nul à Amsterdam contre la Norvège, qui a perdu Haaland sur blessure contre la Lettonie lors d’un match où il a terminé 25 fois et sans but (0-0). Le VAR a annulé le but d’Elyounoussi dans une dernière mi-temps qui a été jouée en désespoir de cause. La Norvège devrait obtenir un meilleur résultat à Amsterdam mardi que la Turquie au Monténégro ou égaler et améliorer un couverture de l’objectif où ils sont maintenant quelque peu en retard pour sauver leurs chances d’être au Qatar via les play-offs. Les Ottomans ont battu Gibraltar (6-0) et sont arrivés deuxièmes.

La Finlande est également deuxième après sa victoire (1-3) sur le sol bosniaque à l’issue d’un match intéressant au cours duquel elle a surmonté un penalty manqué avec un tableau d’affichage à zéro et l’expulsion de son défenseur Raitala après 37 minutes de jeu. L’équipe scandinave qui reçoit désormais les qualifications de la France avec une avance de deux points sur l’Ukraine, qui a fermé le groupe en Bosnie, a déjà été éliminée. Ils doivent gagner pour espérer que la Finlande ne le fasse pas et disputer les barrages comme ça.

Pendant ce temps, un résultat a secoué les classements en Afrique. La Guinée équatoriale a battu la Tunisie (1-0), une équipe qui a disputé cinq Coupes du monde. Un but de Pablo Ganet, le milieu de terrain de Malaga qui joue pour Murcie, a fait la première place du groupe même entre les deux équipes. La Tunisie avait l’avantage pour le dernier match, mais ils ont reçu la Zambie, presque éliminée et aussi plus forte rivale de la Mauritanie, le test final pour la Guinée.

Le classement africain définit à ce stade les dix vainqueurs de groupe qui se retrouveront lors du tour de qualification pour déterminer les représentants des cinq continents au Qatar. Le Mali, l’Égypte, le Sénégal et le Maroc ont atteint ce carrefour final, mais il y aura des éliminations incroyables en cours de route car, par exemple, le Cameroun et la Côte d’Ivoire joueront des billets l’un contre l’autre mardi prochain.

