Après « Squid Game », la prochaine série à suspense sud-coréenne démarre aujourd’hui sur Netflix – et rappelle une autre série culte ! – Série d’actualités

J’ai vu plus de 800 films au cours de la dernière année – et j’en ai apprécié chaque minute, même lorsque les films n’étaient pas si géniaux.

Il y a quelques semaines, personne n’aurait pensé que la série Netflix de loin la plus réussie pouvait venir de Corée du Sud ! Maintenant, le début de « Inspector Koo » montrera si le battage médiatique se poursuivra sur d’autres séries…

Netflix

Selon Netflix, la série sud-coréenne « Squid Game » est diffusée depuis environ 1,6 milliard d’heures (!). Pour clarifier cette dimension du succès : la série anglophone la plus regardée sur Netflix est la première saison de « Bridgerton » – à un ridicule 625 millions d’heures. Donc « Squid Game » est presque un milliard d’heures plus rapide que #2…

… et cela malgré le fait que la série vient de Corée du Sud et que de nombreux abonnés ne la regardent qu’avec des sous-titres. Mais cette conquête houleuse de la pop culture internationale n’est-elle qu’un cas isolé ? Ou une série sud-coréenne pourrait-elle bénéficier d’une augmentation globale de l’attention (comme il y a 20 ans, lorsque les films sud-coréens étaient soudainement considérés comme le film le plus chaud grâce à des chefs-d’œuvre comme « Oldboy » ou « Memories Of Murder »).

Suite à la série d’horreur fantastique sud-coréenne récemment lancée, « Hellbound » est au n ° 1 des charts mondiaux de la série Netflix, maintenant, il y a un autre indicateur de l’effet possible de « Squid Game » avec « Inspector Koo ». Une série à suspense qui est aussi assez folle démarre aujourd’hui sur Netflix Allemagne et il sera intéressant de voir si après « The Squid Game », plus de téléspectateurs verront au moins le premier épisode que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une telle série sud-coréenne :

Il s’agit de: L’ancien flic Koo Kyung-Yi (Lee Young-Ae) gagne désormais sa vie en tant que détective privé pour une compagnie d’assurance. Il a le bon instinct pour l’énergie criminelle, c’est pourquoi le très intelligent Koo n’a pas échappé aux doigts des escrocs dans son nouveau travail. Mais lorsqu’il découvre une piste dans une nouvelle affaire qui laisse soupçonner qu’un tueur en série est à l’œuvre ici, il rencontre un ennemi tout à fait égal dans le mystérieux K (Hye-jun Kim)…

Un thriller quelque part entre « Dr. House » et « Killing Eve »

« Inspector Koo » n’est pas un thriller sec – mais c’est un peu bizarre. Dans sa façon d’enquêter, Koo Kyung-Yi rappelle davantage le génie médical Dr. House (Hugh Laurie dans 176 épisodes entre 2004 et 2012) en flic classique. Il existe également de nombreux gadgets farfelus qui sont mieux décrits avec une certaine ambiance de manga.

Et last but not least, le duel central entre Koo Kyung-Yi et K rappelle le combat entre l’agent Eve (Sandra Oh) et l’assassin Villanelle (Jodie Comer) dans « Killing Eve » – ​​et donc l’un des drys les plus cool série culte de ces dernières années. Donc, la possibilité qu’au moins une fraction de la masse massive des fans de « Squid Game » puisse également profiter de « Inspector Koo » n’est pas si mal…

