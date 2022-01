Les trois actualités sportives les plus importantes de l’année en France – Polideportivo

PSG SIG MESSI ET GARDE MBAPP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a monopolisé la vedette mondiale en août. D’abord, le club détenu par un fonds qatari a réussi à signer la star argentine Leo Messi (qui a quitté Barcelone qui l’a vu grandir), puis a poursuivi, contre toute attente, son successeur définitif à l’Olympe du football, le Français Kylian Mbappe.

Messi, 34 ans, a été le protagoniste de l’une des plus grandes réceptions de la mémoire sportive, tandis que Mbappé, 23 ans, a dû se contenter de remplir son contrat jusqu’en juin 2022 et de mettre entre parenthèses son rêve de rejoindre le Real Madrid.

‘NOLE’ renverse le ROI ROLAND GARROS

Novak Djokovic a montré le 11 juin que Rafa Nadal pouvait être un homme à Paris. Sur son court de prédilection, Philippe Chatrier où il a remporté treize Coupes des Mousquetaires à Roland Garros, Nadal s’est agenouillé en demi-finale contre Djokovic, dans un match étrange où l’Espagnol a commencé par gagner le premier set mais a fini par perdre les trois suivants.

Après avoir remporté la finale, « Nole » a atteint 19 tournois du Grand Chelem, un seul derrière Roger Federer et Nadal lui-même, une distance que le Serbe neutralisera un mois plus tard à Wimbledon, alors qu’il est à égalité pour 20 titres. Le tableau continue entre les trois.

LA SEINE SERA LE PROTAGONISTE DE PARIS 2024

Le comité d’organisation des JO 2024 à Paris fait rêver le monde du sport en annonçant ce qui sera l’une des ouvertures les plus originales et les plus spectaculaires des JO.

Le 13 décembre, un accord est signé pour que, pour la première fois de l’histoire, la cérémonie d’ouverture ne se déroule pas au stade olympique. Ainsi, le 26 juillet 2024, des athlètes navigueront sur les eaux de la Seine à Paris sur 160 navires flanqués d’environ 600 000 spectateurs qui rejoindront ceux qui pourront le regarder à la télévision du monde entier.