La curieuse stratégie utilisée par Paul Stanley pour animer « Hoy »

Paul Stanley font désormais partie du programme Aujourd’hui pendant sept ans, mais avant de pouvoir animer l’émission du matin, elle a eu sa malchance malgré le succès qu’elle a eu à l’écran.

Programme Aujourd’hui C’est un matin ensoleillé sur Televisa pendant plus de 20 ans, est devenu l’un des programmes les plus importants de la chaîne de télévision Azcárraga, c’est pourquoi la sélection des animateurs a toujours été serrée, car ils devaient être des artistes à succès qui ont continué le format requis pour le magazine.

L’un des pilotes vedettes est Paul Stanley, qui fait partie de Aujourd’hui en phase 8 du programme, de 2012 à 2014, puis réactivé en 2017 et restera en place jusqu’à l’année prochaine. Cependant, avant de trouver sa place à la télévision mexicaine, il a été au chômage pendant plusieurs mois.

Paul révèle dans l’épisode de cette semaine Membre de diffusion que, malgré la notoriété qu’il avait juste pour être le fils du défunt Paco Stanley, cette cela ne lui a pas donné un emploi stable dans le monde du divertissement.

Sa carrière dans les médias a commencé en tant que jeune acteur, c’est pourquoi il a réussi à devenir une promesse d’acteur, même en 2011, il a reçu le prix de Meilleur nouveau venu masculin dans les feuilletons Je suis votre propriétaire et en 2015 j’ai été nominé pour Meilleur jeune acteur pour Aimez l’environnement.

Cependant, le prix n’était pas synonyme d’appel à offre d’emploi et il se retrouva au chômage alors qu’il n’avait que 22 ans.

« J’ai été comme six, sept mois sans travail. Vous savez, vous avez cherché et il n’y avait rien. je viens de prendre mon cadeau TVyNovelas, très intéressé, ‘d’ici à Hollywood’, se souvient l’acteur.

D’autres pilotes ont réalisé que gagner un trophée est, à certaines occasions, un peu synonyme d’avoir tomber dans sa carrière, car à partir de ce moment-là, ils ont dû chercher de nouvelles opportunités et à de nombreuses reprises, ils ont aspiré à obtenir de meilleures propositions que celles qu’ils avaient, mais ils ne sont jamais venus.

« Et prétendre qu’un jour je me réveille et vois qu’ils invitent les enfants à Aujourd’hui, comme eux kastéando. Il y en a plusieurs, il a 22 (ans). Puis J’ai tweeté à Carmen (Armendáriz, productrice à l’époque): ‘@CarmenArmendáriz, un jour je dirigerai @ProgramaHoy, cependant aujourd’hui je conduis juste ma voiture, donc ça va arriver », a raconté Stanley.

Son message retient tellement l’attention du producteur par sa créativité, qu’il décide d’y répondre aimé vos tweets, alors appelez-le pour faire le casting et a réussi à rester dans le programme depuis.

Jorge « El Burro » Van Rankin Il a également raconté comment il était entré comme chauffeur à Aujourd’hui. Son histoire était différente, car elle avait la réputation de faire partie d’un programme où elle n’avait pas à se soucier de continuer la lignée familiale, alors elle a dû commencer par changer son image.

Van Rankin a rappelé que, sur les conseils de Raul Araïza, il a essayé de faire changer la perception que les autres avaient de lui, et il n’a réussi que se comporter en bon père de famille devant le producteur. Il a confirmé que son acceptation en tant que présentateur ce matin était l’un des moments les plus heureux pour lui, car il cherchait cette opportunité depuis longtemps.

Pourtant, Âne quitter le programme après huit ans bien qu’il ait dit qu’il serait toujours reconnaissant d’avoir fait partie des coureurs.

