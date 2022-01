Les bourses européennes chutent de 1%

Le plus grand indice composite d’entreprises de la région Stoxx Europe 600 a chuté de 0,97 % à 479,79 points.

L’indice DAX allemand a perdu 1,01%, le CAC 40 français 0,94% et le FTSE 100 britannique 0,62%. panlsk IBEX 35a Italie FTSE MIB klesly 0,65 %, resp. 0,74 %.

Le syndicat se concentre sur les politiques du système de la Réserve fédérale américaine (FRS) et les résultats de cotation.

Depuis longtemps, les représentants de la Fed et les économistes de Wall Street pensent que la banque centrale américaine augmentera les taux d’intérêt annuels plus de trois fois cette année, en raison d’une forte hausse de l’inflation. Cependant, la semaine dernière, il est apparu que la vision selon laquelle la Fed augmenterait ses taux plus agressivement après la hausse initiale des taux ne devait pas être plus favorable que prévu.

Les actions d’Hugo Boss ont augmenté de 1,1%. En 2021, les producteurs allemands et de biens ont enregistré des ventes record au quatrième trimestre par rapport aux ventes de l’année dernière et des bénéfices et impôts (EBIT) inattendus.

Anexo Group PLC a progressé de 3,4 %. Le premier prestataire présente une forte prévision de demande pour 2021.

Siemens AG chute de 2,3% après le premier produit d’un conglomérat industriel européen Italie Atlantia SpA pour 950 millions d’euros, Yunex Traffic, spécialisée dans la production de matériel de transport.

Le secteur de l’énergie a progressé en ligne avec la hausse des prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis 2014. La capitalisation de BP Plc a augmenté de 0,5 %, Royal Dutch Shell de 1,6 % et TotalEnergies de 1,5 %.



La baisse de l’indice Stoxx Europe 600 a été le détaillant en ligne polonais THG PLC, qui a perdu 9,6 %. Les actions de la société norvégienne NEL ASA (7,2%), qui s’occupe des sources d’énergie renouvelables, et du fabricant autrichien d’implants dentaires Straumann Holding AG (6,4%) ont également fortement chuté.

Les actions françaises de développement de jeux vidéo d’Ubisoft Entertainment SA, qui progressent de 12 %, sont en croissance. Une bonne première pour le secteur du jeu vidéo dans son ensemble est que Microsoft Corp. a acheté l’une des succursales ldr d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.

Les actions de Norwegian Aker ASA ont augmenté de 6,9 ​​% et de Vdsk Lundin de 6,7 %.

