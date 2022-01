Voici une aire de jeux entièrement dédiée à la série Netflix

La série à succès coréenne est désormais un phénomène culturel : à Koreatown, il y a une surprise spéciale pour célébrer Halloween avec les fans.

Phénomène Jeux de calmar a maintenant gouverné le monde entier. Série coréenne de Netflix règne en maître au sommet des séries originales les plus vues sur la plateforme mais ce n’est pas le seul disque dont on peut être fier. En effet, ces dernières semaines, tant sur le web que dans la vraie vie, on a pu toucher de près la popularité des drames de survie en visionnant des vidéos inspirées de la série (comme des reproductions du gâteau au caramel auquel le protagoniste est confronté) et , avec l’arrivée de Halloween, des centaines de costumes thématiques. Mais c’est justement à l’occasion de la fête la plus effrayante de l’année que Netflix a décidé de faire un cadeau aux fans américains, californiens en particulier, en installant une aire de jeux spéciale où il est possible, juste pour une journée, de se tester avec les jeux pour enfants que vous voyez dans la série (avec une fin plus heureuse, bien sûr, parce qu’évidemment vous n’avez pas à vous soucier de perdre la vie ici, comme c’est arrivé au protagoniste de Jeux de calmar).

Lire aussi

Squid Game : Costumes d’Halloween inspirés de la série interdite de trois écoles élémentaires de New York

Squid Game inspire un véritable terrain de jeu : Vidéo

Comme le savent les 142 millions de comptes qu’ils ont consultés Jeux de calmar Au cours de ses quatre premières semaines de sortie, la série suit 456 personnes désespérées profondément endettées qui acceptent de participer à une compétition secrète dans un lieu mystérieux. Ils ont participé à une série de jeux pour enfants pour remporter une cagnotte de 45,6 milliards de wons (plus de 33 millions d’euros). Cependant, ils ne savaient pas qu’être éliminé du jeu signifiait aussi être tué. Le jeu auquel est confronté le protagoniste de cette série, par exemple, la version coréenne de Une, deux, trois… étoiles, cette tir à la corde, cette Bonbon Dalgona – où le joueur doit tailler une forme dans le gâteau sans le casser – et bien sûr jeu de calmar, notre propre genre de carillons, qui a donné son nom à la série. A Los Angeles, dans le quartier pour être précis ville coréenne je suis fan de Jeux de calmar ils profitent de l’aire de jeux thématique installée par Netflix. Là, pendant une seule journée, ils ont joué à certains des jeux vus dans la série, ont goûté au célèbre gâteau Dalgona et ont fait d’autres activités inspirées du k-drama. Regardez par vous-même ci-dessous la vidéo documentant cette expérience inoubliable partagée par Netflix.

Lumière rouge! Lumière verte! Comme surprise d’Halloween, nous avons donné vie au Squid Game à Koreatown LA en tant qu’événement d’une journée pour les habitants courageux. pic.twitter.com/fjEe4toPXo – Netflix (@netflix) 30 octobre 2021

Expérience de jeu La Squid et Abu Dhaabi

Ramener le jeu Squid Game à la vie réelle, cependant, n’a rien de nouveau. Été il y a quelques semaines au centre culturel coréen de Abou Dabi, aux Emirats Arabes Unis, un événement super exclusif a été organisé uniquement pour les vrais fans de l’événement : deux équipes de 15 personnes se sont affrontées dans les jeux signatures de la série, à savoir One, two three stars, Dalgona Candy, les billes et le jeu de cartes Ddakji . Conditions requises pour participer ? Il faut répondre à des questions très précises sur la série, qui s’avère être un grand fan. Cependant, à mesure que la popularité de la série augmentait, il y a aussi ceux qui reprochent à Game Squid de le considérer comme un contenu trop dur pour les plus jeunes. Aux accusations, Netflix a répondu en rappelant que la série est interdite aux moins de 14 ans.