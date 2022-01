Le 80e anniversaire de la conférence de Wannsee sera commémoré par un débat. REGARDER EN DIRECT – Forum24

Aujourd’hui, quatre-vingts ans se sont écoulés depuis que quinze dirigeants nazis se sont réunis dans une villa chic sur les rives du lac Wannsee près de Berlin. Ils ont été convoqués par Reinhard Heydrich, chef du Bureau de sécurité du Reich (RSHA), Service de sécurité (SD) et sous-protecteur du Reich en Bohême et Moravie, pour discuter de la coordination d’une solution finale à la question juive. Fondamentalement, une procédure pratique pour la liquidation des Juifs européens.

Selon les historiens, la réunion de 90 minutes a été le crime gouvernemental le plus odieux du XXe siècle. L’idée du plus grand génocide de l’histoire de l’humanité n’a pas été créée par la conférence, elle est née beaucoup plus tôt dans la tête d’Adolf Hitler, mais il lui a tracé une voie pratique. En conséquence, six millions de Juifs européens ont été tués et tués en moins de quatre ans. À l’époque, c’était environ les deux tiers de la population juive d’Europe.

Conférence de Wansee. 80 ans depuis l’émergence du redoutable complot nazi

La Conférence de Wannsee, où des membres SS ainsi que des responsables de l’appareil d’État nazi ont clarifié la logistique de la « solution finale à la question juive » le 20 janvier 1942, commémorera cet après-midi le Mémorial du Silence avec une réunion appelée En bref sur Wannsee. L’historien, homme politique, journaliste et écrivain Petr Pithart, Jakub Rákosník, Pavel Kosatík, Petr Koura, Jakub Szantó, Fedor Gál, Petr Fischer ou le grand rabbin Karol Sidon participeront à des discussions à la résidence du maire de Mariánské náměstí à partir de 15h.

Au cours de la réunion, les points de vue de l’ancienne secrétaire d’État américaine d’origine tchèque Madeleine Albright, de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel ou de l’écrivain et présentateur Patrik Ouředník vivant en France seront interprétés. L’événement était animé par Ondřej Cihlář et Petr Prokop du théâtre Vosto5 à Prague.

Vous pouvez regarder la réunion en direct à partir de 15h00 Site Internet de la télévision tchèque.