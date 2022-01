Alpine, ajouter et continuer : six ans de réforme

Le tremblement de terre dans l’équipe Alpine ces dernières semaines en a peut-être surpris plus d’un. Pourtant, l’équipe a connu pas moins de six années de réforme. Nous passons en revue les principaux mouvements qui ont produit l’organisation aujourd’hui.



Beaucoup ne se souviennent même pas de lui, mais en juillet 2014, Jean-Michel Jalinier, alors président-directeur général de Renault Sport F1, a quitté son poste pour des raisons personnelles. Puis Jérôme Stoll et Cyril Abiteboul sont arrivés.



Le groupe Renault a racheté Lotus en 2015 pour environ 250 millions d’euros de dettes. Abiteboul est celui qui a été le fer de lance du retour de l’équipe Renault en 2016. Ce n’était pas facile au début, car la première tâche était en fait de nettoyer les comptes. En fait, ils ont tous des budgets assez limités, comme le disait Cyril Abiteboul à SoyMotor.com en 2019, à l’instar de petites équipes comme Toro Rosso.

En juillet 2016, Renault a signé Fréderic Vasseur comme nouveau team manager, mais le Français a quitté le poste après quelques mois.

Abiteboul et Budkowski à Marina Bay en 2018 – © Sutton Images

En octobre 2017, quelques mois après le départ de Vasseur et bien avant que « Le Plan » n’existe, Renault entame un plan de restructuration avec Cyril Abiteboul comme team manager, recrutant l’un des chefs techniques de la FIA. La signature de Marcin Budkoswki a fait sensation, car on soupçonnait que ce qu’ils voulaient avec lui, c’était d’avoir accès à des informations privilégiées.

« La signature a fait sensation car le rôle lui donnerait une connaissance détaillée de la voiture de chaque équipe et de leurs plans pour 2018. Cela a fait sensation à l’époque. Tout le monde m’a accusé de l’avoir engagé pour voler des secrets, ce qui n’était pas son objectif à tout », a expliqué Abiteboul dans sa déclaration au magazine français Auto Hebdo.

« Si j’amène Marcin Budkoski chez Renault, c’est d’abord parce que c’est quelqu’un qui est sorti de Polytech avec une belle expérience en Formule 1. Un domaine qui était un gros point faible pour Enstone à l’époque », a ajouté Cyril.

« Il a également une bonne connaissance des règles de son travail à la FIA et je pense que c’est un autre point faible pour Enstone ainsi que pour moi. Marcin possède toutes ces compétences. Nous avons chassé Vasseur, ce qu’il n’a pas fait. veux m’installer en Angleterre, et j’ai besoin de quelqu’un là-bas. Il faut pouvoir compter sur une personne très polyvalente. »

Budkowski a commencé à travailler avec Renault en avril 2018 malgré les critiques. « Lorsqu’il est arrivé à Enstone, Nick Chester a quitté l’équipe mais le nouveau manager, Pat Fry, n’avait pas encore rejoint l’équipe, et c’est lui qui a pris la relève en tant que manager par intérim. C’était quelqu’un qui pouvait être flexible dans son rôle et il a fini par me remplacer », se souvient Abiteboul.

« Il gère Enstone tous les jours, car j’ai finalement pris la décision de rester à Viry et de faire toutes les courses. Comme la structure de la F1 ne peut pas être gérée à distance ou alternativement, il était clair pour moi qu’il devait y avoir quelqu’un à Viry, et quelqu’un à Enstone », a expliqué le Parisien.

Hülkenberg, Abiteboul et Ricciardo en Australie en 2019 – © LAT Images

Après la signature de Budkowski, en août 2018, il est devenu officiel que Ricciardo arriverait chez Renault en 2019 avec un contrat de deux ans. Abiteboul dépense une fortune pour gagner des étoiles au lieu de rassembler les bonnes personnes pour se battre pour le titre. Spoiler : c’est faux.

En 2018, il a marqué un plan de trois ans pour combattre Mercedes, Ferrari et Red Bull. Cependant, au lieu de passer à la troisième meilleure équipe, ils sont tombés à la cinquième place et en fait, ils y sont toujours trois ans plus tard.

En 2019, ils ont annoncé que Pat Fry serait le directeur technique de leur nouveau châssis à partir de 2020. En janvier 2020, il a été annoncé que Luca de Meo serait le nouveau PDG de Renault et l’une des décisions a été de licencier Abiteboul et de nommer Laurent Rossi comme le nouveau PDG d’Alpine.

En mai 2020, Alonso a commencé à s’associer à Renault. En fait, sur SoyMotor.com, nous expliquons que le double champion est en fait une justification pour Renault de continuer en F1. Son podium au Qatar et l’illusion d' »El Plan » continuent de remplir cette thèse à ce jour.

Rossi et Ocon en Hongrie 2021 – © LAT Images

De retour à Budkowski, son rôle s’est élargi en janvier 2021 avec le départ de Cyril Abiteboul et cela l’a vu voyager à plus de courses et servir les médias. Il demeure directeur général, mais sans exercer la fonction de chef d’équipe. Son rôle consistait davantage à diriger le personnel d’Enstone.

Et on ne peut pas dire que c’est devenu si mauvais pour eux. Cinquième du championnat des constructeurs, avec une victoire et deux podiums en tenant compte du fait qu’ils ont couru pratiquement avec le châssis de l’année dernière et sans développer de moteur pour économiser pour 2022. Une saison décente qui nous dit que le travail à Enstone est insignifiant et que Budkowski peut partir la tête haute.

Cependant, lorsque De Meo a cassé son pilier, Rossi a fait de même dans l’organisation de la Formule 1. L’une de ses premières décisions a été de licencier Rémi Taffin pour ne pas avoir conçu le moteur qu’il avait demandé ainsi que Budkowski, malgré le fait qu’en Pologne il y avait peu lui reprocher. On pense que son licenciement était davantage dû au fait qu’il faisait partie de l’ère Abiteboul et que dans les Alpes, ils voulaient en quelque sorte établir un record propre. Alain Prost ne fera pas non plus partie de cette nouvelle Alpine en raison de frictions avec la vision de Rossi.

Depuis son arrivée chez Alpine, Rossi a travaillé sur d’importants audits publics et individuels pour déterminer qui devrait rester avec l’équipe et qui ne devrait pas. Une fois chacun à sa place, l’objectif est qu’ils apprennent à travailler ensemble, ce qui aurait été aidé par l’arrivée de Szafnauer, un homme habitué à se faire briller avec peu de moyens.

Six années de nombreux mouvements au cours desquels un seul coupable n’a pu être identifié. Alpine, peu importe à quel point elle travaille, gère le budget qu’elle gère. Szafnauer a de l’expérience dans la gestion de ressources limitées, mais sans les bons outils, rien ne fonctionne.

