Valises design, jeux vidéo, téléphones portables : l’investisseur Cruzeiro Ronaldo a partagé une « bête » de luxe avec des athlètes | croisière

– -Dépend du jour. Parfois j’ai envie de tuer ces bâtards… Parfois je viens avec des cadeaux pour eux. L’année dernière, nous avons eu une belle campagne. En milieu d’année, il reste de l’argent de la gestion durable, je fais un bon cadeau. J’ai donné ces étuis Louis Vuitton, un pour chacun, le plus récent MacBook, iPhone du jour. L’année dernière, avant de m’écraser, j’ai donné la PS5, j’ai eu 40 appareils avec Sony. Arrivé en fin d’année, on est tombé et j’ai voulu tout prendre (rires) – il a dit Ronaldo , dans une interview avec Flow Podcast.

Connaître la réalité du football et l’environnement entre les sportifs, Ronaldo avoir l’habitude, dans la mesure du possible, d’être avec les athlètes et le personnel d’entraînement et d’en faire l’expérience au quotidien. Le jour de l’annonce de Raposa, il a déclaré qu’il avait l’intention d’être dans la vie de tous les jours croisière et Toca Fox.