Des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la France et de l’Allemagne appellent à un cessez-le-feu

En raison de la montée des tensions en Europe de l’Est, l’Ukraine et la Russie ont rencontré mercredi des représentants de l’Allemagne et de la France. La réunion des soi-disant Normans Four, qui a eu lieu à l’Elysée à Paris, a eu lieu pour la première fois depuis 2019. C’était aussi la première fois depuis que Moscou a commencé à renforcer sa présence militaire à la frontière ukrainienne. .

La solidarité avec l’Ukraine a été la clé de nos efforts diplomatiques pendant de nombreuses années. Avec la France, nous avons négocié un processus de paix entre #Ukraine et #Russie. Poursuivant sur cette voie, des représentants de l’Allemagne, de la France, de l’Ukraine et de la Russie se sont réunis à Paris à #Elysée Palais. – Emily Haber (@GermanAmbUSA) 26 janvier 2022

Les pourparlers ont duré plus de huit heures, selon le correspondant de l’agence TASS. Les représentants de l’Ukraine, de la France, de l’Allemagne et de la Russie devaient initialement faire des déclarations après la réunion de 14 heures. La réunion était la première réunion en face à face des conseillers politiques des quatre pays appelée le Quatuor de Normandie après une pause de plus d’un an.

La réunion a appelé à un cessez-le-feu

Dans une déclaration commune, les quatre pays ont réaffirmé leur attachement au cessez-le-feu qu’ils ont conclu en 2015 dans le soi-disant accord de Minsk. L’objectif du protocole de Minsk est de mettre fin aux combats entre l’armée ukrainienne et les forces militaires des séparatistes pro-russes.

« (Les participants à la réunion) ont soutenu le respect inconditionnel du cessez-le-feu (…), malgré des divergences sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre de l’accord de Minsk », ont-ils déclaré dans un communiqué. déclaration. Le communiqué indique qu’il est important d’intensifier les travaux pour progresser rapidement.

La délégation russe à la réunion était représentée par Dmitry Kozak, chef adjoint de l’administration présidentielle, la délégation française par le conseiller diplomatique présidentiel Emmanuel Bonn, la délégation allemande par le chancelier allemand Jens Plötner et la délégation ukrainienne par le bureau présidentiel Andrij Jermak.

Après la réunion, ils ont également annoncé que de nouvelles négociations sur le conflit en Ukraine auraient lieu dans deux semaines, lorsqu’ils se réuniraient à Berlin.

Jermak a déclaré sur Twitter qu’il était arrivé à Paris pour des entretiens et que la réunion était un « signal fort de préparation à un règlement pacifique ». La réunion précédente, qui a eu lieu à Moscou le 6 janvier, mais sans la participation de représentants ukrainiens, a duré environ 4,5 heures.

Allemagne après rencontre selon l’agence PA ont annoncé qu’ils fourniraient à l’armée ukrainienne 5 000 casques militaires. Alors que plusieurs États membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord ont fourni des armes à l’Ukraine en raison de la montée des tensions avec la Russie, Berlin a refusé.

Le chancelier Olaf Scholz a expliqué l’opposition aux fournitures d’armes par la position de longue date du gouvernement allemand en faveur de la diplomatie. Kiev juge l’aide insuffisante et les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exprimé leur compréhension de la position de l’Allemagne.

Nous interviendrons si vous n’êtes pas constructif, menace Lavrov

La Russie attend une réponse écrite promise des États-Unis à ses exigences en matière de sécurité. Si la réaction n’est pas « constructive », la Russie interviendra, selon le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. « De grands changements ont lieu sur la scène internationale, tout le système est dans le chaos », a déclaré Sergueï Lavrov dans un discours à la Douma d’Etat russe.

Le ministre des Affaires étrangères Lavrov s’est en outre plaint que l’Occident augmentait la pression militaro-politique sur la Russie. Par exemple, en « fournissant et contraignant des armes létales » en Ukraine. Il a ajouté que l’Occident n’avait rien à voir avec les manœuvres militaires que la Russie menait sur son territoire. Nous y avons droit, a déclaré Lavrov.

Mercredi, la Russie a organisé un exercice militaire des forces d’artillerie russes dans la région sud de Rostov, qui borde l’Ukraine. La Russie insiste sur le fait qu’elle n’a pas l’intention d’attaquer, mais l’Occident a menacé de sanctions économiques sévères s’ils le faisaient.

La Russie a également envoyé davantage de troupes et de combattants en Biélorussie, où des exercices auront lieu le mois prochain. L’agence polonaise PAP a rapporté que des parachutistes russes avaient stationné le bataillon dans la ville biélorusse de Brest, située près de la frontière polonaise et à environ 50 kilomètres de l’Ukraine. L’accumulation de troupes russes en Biélorussie dans le nord de l’Ukraine représente une nouvelle opportunité d’attaque, a noté l’agence. Reuter.

Turchak : la Russie devrait proposer des armes séparatistes

La Russie doit offrir une assistance aux régions séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, y compris sous la forme de divers types d’armes. Selon l’agence TASS, cela a été exprimé par un représentant de haut niveau du parti au pouvoir en Russie, Russie unie, Andrei Turchak.

Selon lui, la Russie devrait fournir des armes aux républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk afin d’accroître leur défense dans des conditions d’éventuelle agression. « Dans ces circonstances, je pense que la Russie doit fournir l’assistance nécessaire aux Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk afin d’augmenter leurs défenses et d’empêcher l’agression militaire qui est clairement planifiée par Kiev », a déclaré Turchak.

Cependant, les pourparlers de mercredi pourraient être considérés comme un signe positif que la diplomatie est en cours malgré la montée des tensions, a rapporté Reuters.

L’UE cherche une solution diplomatique

Selon le président du Conseil européen, Charles Michel, l’UE cherche avant tout une solution diplomatique aux tensions entre la Russie et l’Ukraine ; les mesures de représailles seront une réponse à une éventuelle agression russe. Michel l’a dit aujourd’hui lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre slovaque Eduard Heger après leur rencontre à Bratislava.

« La menace contre l’Ukraine est une menace pour l’Europe. Nous soutiendrons la réduction des tensions d’abord par la diplomatie. Si elle échoue, il y aura des mesures strictes et restrictives contre la Russie si une agression est menée », a déclaré Michel.

La République tchèque a proposé aujourd’hui à l’Ukraine de fournir au pays 4 000 obus d’artillerie pour environ 37 millions de couronnes. La ministre de la Défense, Jana Ernochová (ODS), qui a présenté la proposition au cabinet, a considéré ce cadeau comme un important signe de solidarité. Les Tchèques voulaient renforcer les défenses de l’Ukraine en cadeau.