Podwyżki cen gazu, prądu i benzyny we Włoszech, Francji i W. Brytanii

Od października wzrosły ceny gazu i prądu m.in. nous Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii. Rosn też ceny paliwa, najszybciej na Węgrzech, gdzie za benzynę trzeba płacić blisko 30 proc. réunion jupe więcej niż.

Auteur : PAP

Données : 09-10-2021, 12:35

Coraz wyższe ceny gazu, prądu i benzyny ; photo. unsplash.com

Ceny prądu i gazu w Europie

We Włoszech 1 października cena prądu wzrosła o prawie 30 proc., a gazu o ok. 14 proc. Stowarzyszenia obrony praw consumerckich obliczyły, e Włosi zapłacą za prąd i gaz o 355 euros rocznie więcej. Rząd Mario Draghiego przeznaczy 3 mld euro na zniwelowanie skutków podwyżek dla najuboższych rodzin. 3 ml gospodarstw domowych otrzyma ulgę w opłatach za prąd, 2,5 mln – za gaz. W rezultacie skutki podwyżek będą dla najuboższych rodzin niemal niezauważalne. Według krajowego regulatora energii, bez interwencji państwa podwyżki musiałyby być jeszcze wyższe. Rząd zapowiedział również wsparcie dla małych cabinet. W ostatnim trimestre 2021 r. paliwo ma zdrożeć o 20 proc. Oznacza to, e każda rodzina wyda na paliwo o 799 euro więcej w skali roku – szacuje organizacja consumercka Codacons.

We Francji od 1 października cena gazu dla indywidualnych odbiorców wzrosła o 12.6 proc. Od stycznia gaz podrożał o 57 proc., co oznacza wydatki większe o rednio 800 euros rocznie. Premier ministre Jean Castex ogłosił, e rząd podejmie działania w celu zablokowania do kwietnia 2022 r. kolejnych podwyżek cen gazu. Premier zapowiedział też ograniczenie do 4 proc. zaplanowanej na luty 2022 r. kolejnej podwyżki cen prądu, które miały wzrosnąć także o 12 proc. Środkiem agodzącym ten wzrost ma być obniżka podatku od energii elektrycznej. Ministre gospodarki i finansów Bruno Le Maire nie wykluczył też działań mających zahamować wzrost cen paliw.