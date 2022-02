Tutti i fan at Guerre Stellari possono guardare con occhi sognanti al futuro, dal momento che nei prossimi anni avr luogo una vera e propria invasione di videogiochi ambientati nella galassia lontana lontana. Je promets plus de figurines Star Wars Eclipse et Quantic Dream, un projet annoncé avec une bande-annonce spectaculaire aux Game Awards 2021.

Di ufficiale, sappiamo che si tratta di un’avventura ambientata in una region inesplorata dell’Orlo Esterno nel bel mezzo dell’era dell’Alta Repubblica, con un variegato cast on personaggi giocabili, ognuno dotato di modalità, personalità, motivazioni e abilità proprie. Trattandosi à Quantic Dream, possiamo inoltre aspettarci una narrazione ramificata con tantissime scelte da compiere.

In attesa di scoprire maggiori informazioni e di vedere finalmente il gioco in azione, alcuni leaker si sono dati alla pazza gioia condividendo in rete una serie di presunte informazioni sul progetto. Il plus attivo di tutti indubbiamente CompteNGT, il quale essere molto vicino alle questioni at Quantic Dream. Fu proprio lui, infatti, a svelare l’esistenza in Star Wars Eclipse prima dell’annuncio ufficiale.

Ebbene, lo scorso weekend, oltre a svelare il titolo di Dreamland, un altro progetto presumibilmente in lavorazione presso lo studio francese, ha condiviso un’altra serie di dettagli su Star Wars Eclipse, ribadendo ancora una volta che The Last of Us rapprésente une police d’inspiration pour moi sur Quantic Dream. Nello specifico, starebbero tentando di répliquer il suo riuscito mélanger la narration et le gameplay, marchio di fabbrica della produzione and Naughty Dog e uno dei principali motivi del suo successo. Per quanto concerne le gameplay vero e proprio, CompteNGT ha parlato di un sistema di combattimento action tradizionale, simile a quello che i giocatori hanno avuto modo di apprezzare dans Star Wars Jedi Fallen Order, il tutto calato in un contesto open world nel quale ci sarebbero anche elementi multiplayer non meglio specificati. Cosa ne pensate in queto mix? Restiamo in attesa di informazioni ufficiali.