Borussia Dortmund : En raison du changement ! commerçant permanent

Le Borussia Dortmund est l’un des clubs de football les plus titrés d’Allemagne. Au classement de tous les temps de la Bundesliga, le BVB occupe la deuxième place. Dans cette vidéo, nous vous montrons le plus grand succès de l’histoire du club de Dortmund.

Borussia Dortmund: C’est le plus grand succès de l’histoire de la sejarah du BVB

au Borussia Dortmund pas de problème, mais soudain Roman Bürki est à nouveau sur toutes les lèvres. Le club de la région de la Ruhr cherche désespérément à vendre l’ancien gardien de premier choix décédé cet hiver.

L’accord avec le Galatasaray d’Istanbul a échoué. Le jour de l’échéance, des rumeurs de déménagement en France se sont fait entendre. Mais Borussia Dortmund assis à son vendeur lent.

Borussia Dortmund : Intérêt de la France

La date limite a provoqué à plusieurs reprises des chocs majeurs au fil des ans. Cet hiver, Bürki, dont Dortmund voulait se débarrasser l’été dernier, faisait partie des spéculations.

Au lieu d’aller en Turquie comme on le pensait à l’origine, le joueur de 31 ans aurait dû aller en France. Là, le FC Lorient a montré un grand intérêt pour la Suisse. Selon les médias, le club serait intéressé par un prêt.





Bürki ne joue plus à Dortmund. Photo : imago/Team 2 image

Borussia Dortmund : Bürki fait-il face à la concurrence ?

Comme le rapporte « Sport 1 », entre autres, les clubs se sont mis d’accord. La décision appartient maintenant à Bürki d’accepter ou non l’offre.

Quelques instants plus tard, il y avait une certitude : comme plusieurs autres offres, Bürki les a refusées et s’est assis dans les gradins pendant au moins six mois supplémentaires. Certains médias ont rapporté que l’offre était à trop court terme.

Borussia Dortmund : Le cas profond de Roman Bürki

Cela signifie que le malentendu Bürki/Dortmund persiste. En 2015, BVB l’a signé comme successeur de Roman Weidenfeller. Cependant, Bürki n’a jamais été incontestable.

L’année dernière, il a été rétrogradé au rang 2 derrière Marwin Hitz. En été, Gregor Kobel est également venu. Pour Bürki, il ne restait que des places dans les gradins. Son contrat dans la région de la Ruhr court jusqu’en 2023. (mh)