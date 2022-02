Seuls 29% des Français souhaitent une Europe plus intégrée | Monde

Seuls 29% des Français soutiennent la poursuite de l’intégration de leur pays dans l’Union européenne (UE), une tendance « inverse » qui contraste avec l’opinion des résidents des deux autres grandes économies : l’Allemagne, avec 43% contre une UE souveraine, et l’Italie. , avec 50 %.

L’enquête, menée par l’IFOP et commandée par l’institut Europa Nova, a été publiée quelques jours avant que la France ne devienne le président semestriel de l’UE et au milieu d’une campagne pré-électorale polarisante pour la France, qui organise des élections présidentielles en avril 2022.

L’étude souligne que le sentiment de la majorité des Français est d’être en Europe avec des pays qui tiennent davantage compte de la souveraineté des États (40%). Cette tendance est plus faible en Italie (34%) et en Allemagne (38%).

Cependant, la grande majorité des Français (31%) ne savent pas s’ils préfèrent une Union européenne plus intégrée ou une Union européenne plus majestueuse. L’indécision était beaucoup plus faible en Italie (16%) et en Allemagne (19%).

De même, la fierté d’être européen est également plus faible chez les Français (68%) que chez les Italiens (75%) et les Allemands (78%).

Les auteurs de l’enquête attribuent ce manque de sentiment européen en France au système présidentiel du pays, qui « polarise » l’opinion. « Si le président se positionne comme pro-européen (en l’occurrence Emmanuel Macron), ses détracteurs s’opposeront généralement » à ce qu’il représente, ont-ils dit.

De même, la manière d’intégrer les questions d’immigration dans le débat public a également du poids, a déclaré l’Ifop.

« L’accent mis sur cette question en France est paradoxal, car ni l’Allemagne ni l’Italie ne font face à des pressions migratoires plus fortes que la France », soulignent les auteurs, soulignant que les jeunes Gaulois sont moins enthousiasmés par une Europe plus intégrée.