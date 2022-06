Tchèque – Suisse De l’attaque slave à l’entraîneur suisse de choix. Sobotka « enfant d’or » argent

Jiří Sobotka appartenait au « golden boy » de la finale de la Coupe du monde de 1934 en Italie, où l’équipe tchécoslovaque a perdu contre l’équipe locale 1: 2 en finale dans des circonstances très défavorables.

Et il est définitivement la médaille d’argent de l’équipe, selon de nombreux experts, le meilleur milieu de terrain du championnat. Il a poussé les coéquipiers plus célèbres Josef Siln et Franci Svoboda hors du chic, en suivant le duo austro-tchèque de la célèbre équipe Wunder composée de Mathias Sindelar (Matěj indelář) et Josef Bican, et le champion du monde italien Angelo Schiavo sans match.

Avant-centre compétent du Slavia Prague, où un Tchécoslovaque est venu de l’AFK à Koshir peu de temps après avoir obtenu son diplôme de première année en droit à l’Université Charles – il n’a pas terminé son droit, mais au cours de sa deuxième année d’études, il a été transféré à l’ingénierie Prague, où il a appris le génie mécanique – et a immédiatement mené l’attaque slave. Il a participé à la médaille d’argent non seulement en organisant correctement l’épreuve offensive, mais aussi en inscrivant un but contre la Suisse (3-2) en quart de finale.

C’est un attaquant de format au moins européen.

Rebond protectorat et permis de travail

Mais cinq ans plus tard, les protectorats allemands, les universités fermées et même les meilleurs clubs slaves de l’époque n’ont pas proposé d’idées pour un avenir radieux. Sobotka l’a d’abord cherché au FC Winterthur en Suisse, puis en janvier 1940, il a effectué un pèlerinage d’un an au club croate HNK Hajduk Split, où il a travaillé comme entraîneur de jeu et n’a rien fait de mal. Il s’est essayé à l’entraînement et a trouvé que cela lui convenait.

Jiří (George) Sobotka (6 juillet 1911, Prague – 20 mai 1994, Intragna, attaquant) Tchécoslovaquie Košíře (1920–1931), Slavia Prague (1931–1940), Hajduk Split / Croatie (1940–1941), Slavia Prague (1942), Baťa Zlín (1943–1946), FC La Chaux-de-Fonds / Suisse ( 1946-1953) Équipe nationale de Tchécoslovaquie : 1934-1937 (23/8) Tasse: argent de la Coupe du monde 1934, Ligue tchécoslovaque 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935 et 1936/1937, Ligue croate 1940/1941 Membre de la Ligue Canarys Club, Buts hebdomadaires : 135 buts (70 Slavia, 29 Chaux-de-Fonds, 19 Zlín, 17 Hajduk) Hajduk Split / Croatie (1940-1941), FC La Chaux-de-Fonds / Suisse (1946-1959), Feyenoord Rotterdam / Pays-Bas (1959-1961), FC Bâle / Suisse (1961-1965), FC Bienne / Suisse ( 1965–1967), SC Charleroi / Belgique (1968–1970), UE San Andreu / Espagne (1970), FC La Chaux-de-Fonds / Suisse (1971–1972), FC Aarau / Suisse (1972–73), AC Bellinzone / Suisse (1973–1976) Représentant Suisse: 1964 Tasse: Ligue suisse 1953/1954 et 1954/1955, Ligue néerlandaise 1959/1960

L’année suivante, il retourne à Prague dans l’équipe de tailleurs, où il stagne plus ou moins et décide en juin 1943 d’accepter une offre incontournable du club de Zlín SK Baťa, où il passe trois saisons réussies. Après la libération, en 1946, le cordonnier Zlín fait un voyage en France et revient par la Suisse. Cependant, Ludvík Dupal et Josef Humpál sont restés en France, engagés par les entraîneurs, comme s’ils savaient ce qui allait se passer ensuite sur la scène politique.

Sobotka, cependant, s’est comporté différemment, revenant d’un voyage et négociant l’autorisation des autorités de son pays. L’ingénieur en mécanique diplômé a été employé comme agent de la compagnie d’assurance Patria et en juin 1946, il a déposé une candidature officielle pour un poste vacant en Suisse. Lui et sa femme Emilia et ses filles Jiřina et Ivana se sont dirigés vers un nouvel appartement rue Jasquet Droz 43, une ville du canton de Neuenbourg à Chaux-de-Fonds. Le contrat était pour un professeur de sport, et en même temps basé sur un éventuel emploi dans le domaine qu’il étudiait à Prague, qu’il participerait à la réparation et à la rénovation d’une mine de sel abandonnée, a confirmé le partenaire suisse.

Lorsque le rideau de fer tombe entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest après le coup d’État communiste de février 1948, il est bien établi en Suisse et peut se consacrer à son travail d’entraîneur.

Le rôle de l’épisode sur le banc suisse

L’alignement de l’entraîneur Sobotka est impressionnant et comprend un bref passage sur le banc de l’équipe nationale suisse. En fait, il venait d’intervenir alors qu’il cherchait quelqu’un qui servirait plus longtemps dans l’espoir d’un travail plus conceptuel.

Le natif de Prague a repris l’équipe le 15 avril 1964 et en un mois (terminé le 10 mai 1964), il n’a réussi que trois matchs avec un équilibre 1-2-2, 5: 6. Au début, son équipe a battu la Belgique à domicile 2 :0, mais a ensuite perdu contre le Portugal (2:3) et l’Italie (1:3). C’est surtout un match amical.