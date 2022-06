Poutine a promis de ne pas aggraver la situation, selon Macron

Le sujet principal de la rencontre de cinq heures entre Poutine et Macron était bien sûr la situation tendue en Ukraine. Selon le Pentagone, les troupes russes continuent de grossir à ses frontières et le pays craint une invasion russe.

Le président russe Poutine a qualifié la réunion de lundi avec Macron au Kremlin d’utile et factuelle, affirmant que certaines des idées de Macron pourraient constituer la base d’une action conjointe ultérieure. Etat Radio FRANCE24.

Lors d’une conférence de presse conjointe après les pourparlers, Poutine a déclaré que les idées de sécurité de Macron étaient réalistes et que les deux se parleraient une fois que Macron se serait rendu à Kiev pour rencontrer les dirigeants ukrainiens.

« Beaucoup de ses idées, propositions qui seront bientôt discutées, je pense, peuvent servir de base à nos prochaines étapes ensemble », a déclaré Poutine. « Nous avons convenu qu’après son voyage dans la capitale ukrainienne, nous rappellerons et échangerons des vues sur cette question », a ajouté le président.

Lors de la conférence de presse, Poutine a été irrité par une question d’un des journalistes français. « Voulez-vous la guerre entre la France et la Russie ? Est-ce ce que veulent vos lecteurs ? » Il a répondu à une question sur la volonté de la Russie d’envahir l’Ukraine.

« Si l’Ukraine rejoint l’OTAN et essaie de reprendre la Crimée par la force, alors les États membres de l’OTAN seront entraînés dans la guerre avec la Russie ! Et il n’y aura pas de vainqueur. il dit aussi Poutine. Mais Poutine a déclaré que la Russie « ferait tout ce qu’il faut pour faire un compromis avec l’Occident ».

Mardi, Macron a déclaré que les pourparlers avaient contribué à empêcher une nouvelle aggravation de la crise sécuritaire autour de l’Ukraine. Selon lui, le président français a reçu la promesse de Poutine qu’il n’y aurait « pas de dégâts ni d’aggravation » dans le différend Moscou-Ouest sur l’Ukraine. Le président français a ajouté qu’il considère comme son objectif d’empêcher une nouvelle escalade de la situation et de faire de la place à de nouvelles perspectives.

Cependant, le Kremlin a nié que Poutine et Macron soient parvenus à un accord lors de la réunion sur l’Ukraine et pour réduire les tensions. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a répondu à un article du Financial Times selon lequel écrivezque, selon un responsable français anonyme, Poutine avait promis de ne pas entreprendre d’action militaire en Ukraine.