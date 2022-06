La liste des atrocités russes en Ukraine s’allonge

La Russie a longtemps nié les actes répréhensibles, mais des photos, des vidéos et des témoignages de citoyens indiquent les crimes de guerre présumés de ses soldats en Ukraine. Depuis le début de la guerre, l’Ukraine a reçu des informations sur 15 000 violations présumées des Conventions de Genève, auxquelles s’ajoutent chaque jour 200 à 300 cas supplémentaires.

Nouveau record pour les journalistes à La Haye il dit Iryna Venediktová, procureur général de l’Ukraine. Selon lui, les autorités ont identifié environ 600 suspects et lancé 80 poursuites pénales. La liste des auteurs présumés comprend de hauts responsables militaires, des politiciens et des « agents de propagande russes ».

attaquer ou bombarder des villes, des villages, des résidences ou des bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont en aucun cas des objectifs militaires

Les crimes de guerre comprennent les soi-disant violations graves des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. L’un des catalogues de crimes de guerre reconnus les plus complets se trouve à Article 8 Statut de Rome de la CPI :

Plusieurs milliers de ces crimes potentiels se sont produits dans le Donbass, la région séparatiste orientale de l’Ukraine. La zone est actuellement le principal site de combats entre les forces russes et ukrainiennes. Cependant, des soupçons de culpabilité à l’égard des lois de la guerre proviennent également d’autres régions du pays.

Selon Venedict, la liste des crimes de guerre de l’Ukraine comprend des transferts forcés vers diverses parties de la Russie, la torture de personnes, le meurtre de civils ou la destruction d’infrastructures civiles. Cependant, les autorités ukrainiennes n’ont pas accès aux zones contrôlées par la Russie, de sorte que les enquêteurs ont obtenu des détails grâce à des entretiens avec des réfugiés et des prisonniers de guerre.

La Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a ouvert début mars une enquête officielle sur les crimes de guerre. Celui-ci est dirigé par le procureur Karim Khan, dont le bureau a envoyé une équipe d’enquêteurs et d’experts légistes en Ukraine, qui a déclaré mardi que la CPI « travaillait à ouvrir un bureau à Kiev » pour soutenir l’ensemble de l’enquête.

L’équipe d’enquête internationale se joint désormais également rejoindre les trois autres pays et l’actuel trio polono-lituanien-ukrainien rejoindront l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie. Ensemble, ils veulent aider à coordonner le partage des preuves d’atrocités possibles par l’intermédiaire de l’Agence de coopération judiciaire de l’Union européenne Eurojust.

Selon Khan, ce travail d’équipe souligne l’engagement de la communauté internationale envers l’état de droit. « Je pense que cela montre qu’il existe une certaine ligne de conduite de l’application de la loi qui est absolument nécessaire. Non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde », ont déclaré les procureurs cités par l’agence de presse AP.

Cependant, La Haye n’est pas le seul organisme à rechercher la responsabilité de ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Les procureurs de Pologne, d’Allemagne, de Lituanie, de Lettonie, d’Estonie, de France, de Slovaquie, de Suède, de Norvège et de Suisse ont lancé leurs propres enquêtes.

Mardi, un tribunal ukrainien a condamné deux soldats russes – Alexander Bobykin et Alexander Ivanov – à 11,5 ans de prison pour avoir tiré sur des bâtiments civils. Les deux hommes faisaient partie d’une unité d’artillerie qui a tiré sur des cibles à Kharkov depuis la région russe voisine de Belgorod. La fusillade a détruit l’école de Dergachi, mais personne n’est mort. Bobykin et Ivanov auraient été arrêtés après avoir traversé la frontière et poursuivi l’attaque.