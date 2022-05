Sur roues, de Marco Rodrigo : étapes ennuyeuses

Les gros tours devraient être récompensés dans l’ensemble, en supposant que les jours d’ennui viennent en paquets

ETil Le Giro d’Italia fêtait hier sa 12e étape et aperçu du classement général dessiner six écharpes préférées en seulement 42 secondes. Carapaz, Bardet, Landa, Hindley, Almeida et Pozzovivo ils ont plus que prouvé à Blockhaus qu’ils étaient le coureur le plus fort de la course. Cependant, après avoir passé la mi-course, on peut dire que rien d’extraordinaire ne s’est passé entre eux, dans une épreuve qui signifiait jusqu’à récemment un entraînement en élimination : on ne sait pas qui va gagner, mais on sait qui est gouverné. sortir. Pour Simon Yates, Tobias Foss, Tom Dumoulin et le retraité Miguel ngel López, le dernier rose de Vérone sonne comme du chinois.

habituel

Solde Jusqu’ici, plus ou moins comme d’habitude au point de ce grand tour, en particulier le Giro, dont la dernière semaine vous laisse généralement à bout de souffle (cette année, tout a été fait par la loi). Et on peut aussi qualifier le développement de la course durant ces deux premières semaines de tout à fait normal, y compris cette étape longue et pratiquement plate et ennuyeux que tant de critiques arrivent aujourd’hui. Bien sûr, il semble également logique qu’ils aient inventé une telle censure, à l’ère de YouTube et des produits audiovisuels courts. S’ils veillent à ce que la jeune génération ils ne supportent plus 90 minutes de matchs de football, quid des courses cyclistes ? six heures de peloton calme ?

monde à l’envers

Dans ce dernier sens, il convient de noter que la direction que les sports à deux roues ont prise ces dernières années est tout simplement à l’opposé de ce que la nouvelle tendance va dicter. Pour avoir de l’impact et de l’engagement, les vidéos circulant sur les réseaux sociaux doivent être les plus courtes possibles. Pendant ce temps, l’événement cycliste est ouvert pour une diffusion en direct complète, avec des heures de contenu presque vides. Beaucoup de gens crient maintenant dans le ciel alors qu’ils assistent à la journée classique des fugues sans conséquence, de l’absence de batailles et de sprints finaux. Le problème, c’est que les grosses tournées sont toujours comme ça. Personne ne se plaint quand la télévision est allumée objectifs 65, avec le peloton qui commence déjà à accélérer. Et attention, ce n’est pas une question d’ignorance : nous savons tous ou pouvons deviner quel était le script précédent. Cependant, nous n’avons pas à cygne. Hors de l’esprit.

équipe invitée

La grande différence était peut-être que dans le passé, dans Giro, Tour et Vuelta, près d’une dizaine d’équipes italiennes se sont affrontées, La France et l’Espagne respectivement, tous avec un couteau entre les dents dans la course à domicile. Maintenant, d’un autre côté, le système élitiste du World Tour réduit la simple fréquentation des équipes : ils viennent en petit nombre, en tant qu’invités et ils les prennent comme ils les prennent. Dans la perspective du Giro actuel, le directeur Bardiani prévient que ses cyclistes n’essaieront pas d’entrer dans des échappées qui ne vont nulle part, vouées à l’échec, se réservent des échappées de meilleure qualité et de meilleures options. Les coureurs ont commencé à le remarquer. Mais tout porte à croire, compte tenu de ce à quoi cela ressemblait aujourd’hui, qu’il y a eu un chip switch dans l’équipe transalpine, de l’intérieur.

la conclusion

Que Le cycliste Bardiani a passé au crible les rares appelés au succès. Le réalisateur a tout à fait raison d’un point de vue sportif, mais peut-être que les sponsors déploreront, dans la première semaine du Giro, la façon dont la marque est passée inaperçue. Avec leurs maillots verts et violets livrant enfin la bataille, tout est désormais à sa place, y compris l’ennui. Parce qu’il y a des étapes que nous faisons Balle Pour tout le monde. Mais nous devons supposer que les jours d’ennui arrivent aussi emballage. Les Grands Tours doivent être analysés globalement. Et dans ce cas, le meilleur manque encore. Patience.

TÉLÉVISION

nouvelle réalisation, problème pour tourner

Au cours de cette tournée Landa et Carapaz sont tombés deux fois au sol, Alava, mais à la télévision on ne voit aucun des trois tomber. L’appareil photo n’affiche pas non plus, par exemple, le moment où Foss, le futur général théorique, est rétrogradé pour gravir l’Etna. Et nous avons également raté le moment où Kerldeman a perdu le contact avec les favoris en montant au Blockhaus. Dans ce dernier port, le leader Juanpe López, fermé par Sam Oomen, il se fâcha et jeta un tambour sur le Hollandais : situation autre que il mange la concrétisation. Depuis cette année, RAI Italia ne produit pas de courses, et ici le changement (pour le pire) par rapport à ce que l’on voit depuis le canapé commence à être compris. Cependant, il se trouve que Giro est désormais géré par Euro Media Group, le producteur habituel du Tour. Ils devraient être meilleurs.

aliments

DSM et jumbo Visma, le dîner se calcule en millimètres

Le cycliste Pierre Rolland (B&B Hotels) commente l’étape du Giro à Eurosport France ce mardi. Ils ont eu le temps de poser des questions sur tout, également sur le problème de la nourriture où il a révélé comment ils l’avaient dépensé pour Jumbo Visma et DSM. En raison de ses relations avec les autres joueurs français Christophe Laporte et Romain Bardet, Rolland a expliqué que dans les deux équipes des spécialistes de la nutrition travaillent chaque après-midi pour analyser la dépense calorique des coureurs pendant l’entraînement du matin. Les coureurs téléchargent leurs sessions sur l’application. Et en fonction des exercices effectués, l’équipe leur a ordonné, avant le soir, ce qu’il fallait manger pour le dîner et en bonne quantité. Les problèmes alimentaires ont été poussés à l’extrême depuis longtemps et partout, mais la capacité à s’adapter à chaque usure en quelques heures est frappante.