Conseils du week-end : nuit des musées, fête du vin, course d’essai de camions, Pohybrady, premier festival et dernière balade à Madison

La semaine de travail est terminée et vendredi est enfin arrivé. Quel sera le week-end à venir ? Le vendredi, vous pouvez vous attendre à Museum Night, par exemple, et le Flora Theatre continue, le samedi, vous trouverez le début de la saison des festivals, des courses de camions d’essai, mais vous pouvez également vous diriger vers la finale de Madison Roads. Et il y en aura d’autres, voyez…

Les amateurs de vin ne doivent pas manquer le traditionnel Fête du vin d’Olomouc Anggurqui aura lieu à Lower Square vendredi et samedi. Le programme commence aujourd’hui à 14h00, demain à 10h00 et parce que chaque année, vous pouvez vous attendre à des vins moraves de qualité de différentes régions, de riches programmes parallèles, des fromages des Pays-Bas et il y aura de la musique et de la danse.

Aujourd’hui, il appartiendra majoritairement à la Nuit des Musées, qui propose une programmation intéressante. Olomouc Nuit des Musées rendre les collections des grands musées, galeries et autres institutions culturelles accessibles aux personnes intéressées. C’est une occasion unique de parcourir l’exposition dans un cadre unique le vendredi soir. Vous pouvez lire ce qui vous attend dans notre article →

Si vous préférez le théâtre, par exemple, à une grande expérience nocturne de musée, Moravské a des productions narratives au programme le soir. Une année au village. Dans cette adaptation des nouvelles chroniques des frères Mrštík, soixante artistes des trois ensembles du Théâtre morave se rencontreront sur scène et ce sera assurément une expérience extraordinaire.

Théâtre Tramtarie a le premier épisode inédit au programme en même temps talk-show de Marek Zahradníček, où le chroniqueur David Vlk sera l’invité. La nuit, on parlera des femmes – d’elles-mêmes et des autres, de leurs enfants et de leur éducation, mais surtout de la vie et de tout ce qu’elle apporte. Amusons-nous. 😉

Vous pourrez également assister à des concerts caritatifs en soirée. Eva et Vaclav Hudeček prépare un concert de gala pour marquer le 15e anniversaire de la Fondation Little Noah. Commence à 19h à Klášterní hradisko.

Le samedi, vous pouvez faire une excursion au château d’echá pod Kosířem, le quatrième lieu de rassemblement international des forgerons portant le nom Fortel d’Olomouc ou luminaires Haná. Au cours de l’événement de deux jours, les visiteurs pourront non seulement observer les forgerons produire des œuvres ensemble, mais aussi voir la production de plus petites contrefaçons.

Cependant, si vous préférez un camion puissant, vous ne devriez pas le manquer Grand Prix de Mohelnice, qui aura lieu le samedi et le dimanche et apportera avec elle la troisième course de la série du championnat d’essais de camions de la République tchèque. Plus ici →

Des courses d’obstacles extrêmes auront également lieu à Olomouc samedi et dimanche COURSE EN BÉTON. Vous pouvez voir les participants au Fort XIII les deux jours, tandis que le samedi, le programme est en difficulté BASIC, parfait pour un sport peu populaire, un jour plus tard, les concurrents attendent TERROR, où ce sera difficile. Les deux jours comprenaient également une course d’obstacles pour enfants dans trois catégories d’âge.

Si vous êtes intéressé par un mode de vie sain et de l’exercice, ou si vous avez juste besoin de diriger et de motiver correctement, vous pouvez visiter Poděbrady samedi, où l’hôpital universitaire d’Olomouc se prépare pour la deuxième année d’un festival de bien-être appelé Mouvement. Des experts de l’hôpital universitaire d’Olomouc fourniront aux candidats entrants un examen médical de base, une consultation dans les domaines de l’exercice, de la nutrition, du durcissement ou de l’hygiène mentale, ou des recommandations dans le domaine de la santé active. Il y aura également des démonstrations de marche nordique, y compris la location de cannes et d’autres activités sportives et de divertissement pour les enfants et les adultes.

Nous avons également d’excellentes nouvelles pour les amateurs de festivals de musique d’été ! Vous pouvez vous attendre à la première bonne musique dans la région d’Olomouc ce samedi, lorsqu’elle aura lieu à těpánov těpfest 2022. Pendant la journée, 12 groupes se succéderont sur deux scènes, à la fois des grands clubs tchèques et des noms nouveaux et inconnus. 😉

La bonne musique ne manquera pas non plus à Olomouc le samedi soir. Les légendes intemporelles du rock de la scène musicale tchèque, dirigées par Petr Janda, se produiront à Korunní Pevnůstka à partir de 20h. concert de groupe olympique à partir de 20h, le complexe ouvrira deux heures plus tôt.

Et nous avons aussi une astuce théâtrale ici. Le Théâtre Tramtarie se produira pour la dernière fois samedi soir Rue Madison. La fameuse histoire de deux sœurs qui se chamaillent, un mystérieux testament, un grand secret, mais surtout de l’amour sous toutes ses formes crédibles, aura sa dernière à 19h.

Le dimanche, vous pouvez aller au Théâtre Antovka avec vos enfants, qui préparent un conte de fées à partir de 10h. À propos du hérisson dansant. « Ježek reçoit beaucoup de joie. Quand il est heureux, il ne peut s’empêcher de danser. Mais les autres animaux ne l’aiment pas ! Alors le hérisson est allé dans le monde pour trouver quelqu’un qui l’aimerait pour ce qu’il est, » il a dit. annotation. L’un des spectacles des enfants était un atelier de musique.

Le théâtre morave propose un opéra exotique à 14h30 Chasseur de perles. Dans les environs de Ceylan, un triangle amoureux se produit, où deux amis deviennent des ennemis irréconciliables pour une femme. Vous pouvez profiter de l’opéra en français original avec sous-titres tchèques.

À partir de 15h30, vous pouvez également vous attendre au théâtre morave atelier de danse. Vous pouvez vous attendre à des démonstrations de danse par des solistes théâtraux, qui vous apprendront également une partie d’une chorégraphie. En plus de l’expérience et des connaissances, vous pouvez également prendre des photos avec des danseurs de ballet ou leurs autographes.

Et vous pouvez aussi passer les dimanches soirs au théâtre. Tramtarie a la dernière comédie de Vladislav Kracík au programme à partir de 19h – Amelia du Hejrak. La comédie de l’écrivain est vaguement inspirée du film acclamé de Jean Pierre Jeunett. Le récit est basé sur le contraste entre les réalités ternes d’une vie difficile à la périphérie d’Olomouc et le fantasme florissant et insurmontable d’Amélie, qui, accrochée dans des sacs en plastique du supermarché, aspire secrètement à l’aventure, à la grande action héroïque et à l’amour. . ..

Bon weekend!