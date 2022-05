Le Brésil défend aux BRICS une solution pacifique au conflit

La réunion virtuelle était présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et en présence de son homologue russe, Sergueï Lavrov ; d’Afrique du Sud, Naledi Pandor ; du Brésil, Carlos Frana ; et de l’Inde, Subrahmanyam Jaishankar.

« Le Brésil défend une solution pacifique et négociée au conflit, appelle à la recherche urgente d’une solution à la crise humanitaire et insiste sur la nécessité de respecter le droit international et les principes de la Charte des Nations unies », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. .du Brésil.

Au cours de la réunion, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ont également exprimé leurs préoccupations concernant la reprise économique et la stabilité internationale.

Dans la déclaration conjointe, qui a également été signée par la Russie, il a été lu que les préoccupations concernant la situation humanitaire en Ukraine et autour de l’Ukraine ont été discutées et que les pays « ont exprimé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies, des agences des Nations Unies et du CICR pour fournir une aide humanitaire assistance ».

Selon un communiqué conjoint, les ministres ont appelé au renforcement des systèmes de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération, « y compris la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ».

La question de la rupture de la chaîne de production et des menaces graves pour la sécurité alimentaire et énergétique ont également été des sujets importants abordés, pour lesquels le Brésil s’est montré préoccupé, depuis le début de l’invasion russe.

Le Brésil ne soutient pas les sanctions imposées à la Russie et cherche même à faire en sorte que les ventes d’engrais russes ne soient pas incluses dans les sanctions.

Le Brésil est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de produits agricoles, mais il dépend à plus de 80 % des importations d’engrais, dont environ 20 % proviennent de Russie et plus de 10 % de Biélorussie.

Le 18 avril, le Brésil a demandé le soutien du directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour défendre l’exemption des engrais russes et biélorusses des sanctions internationales, qui sont nécessaires pour que les pays produisent et exportent des aliments, une demande qui a été acceptée.

Le gouvernement brésilien a eu une approche ambiguë de la Russie depuis qu’il a lancé son offensive militaire en Ukraine.

D’une part, il a voté au Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) contre la Russie dans une résolution condamnant les actions de Moscou.

En revanche, il s’est abstenu de voter la résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l’homme pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés en Ukraine.

Quelques jours avant l’attaque russe, le président brésilien Jair Bolsonaro a rencontré le président russe Vladimir Poutine.

Lire aussi : La justice sera combattue contre les idéaux de la Constitution au Brésil

News by the Minute nominé pour les Marketeer Awards

QUE Nouvelles par minute fait partie des nominés pour l’édition 2022 Prix ​​du marketeurdans la catégorie médias numériques. Le vote dure jusqu’au 31 mai.

Pour nous aider à gagner, il vous suffit d’accéder au site de l’initiative hébergé par le magazine Commerçanten cliquant iciet continuez en remplissant le formulaire, en sélectionnant Nouvelles par minute dans la catégorie médias numériques puis formaliser le vote. Merci pour votre préférence !