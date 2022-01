« Squid Game » nominé pour la meilleure série – malgré le boycott de Netflix : nominations aux Golden Globe 2022 – Kino News

Si les critiques des responsables des Golden Globes n’ont pas cessé, l’événement aura également lieu en 2022. Cela s’illustre désormais aussi par l’annonce des nominations – menée, entre autres, par le coup de projecteur de Netflix avec les stars Marvel.

Netflix / Parc Youngkyu

Dans la nuit du 9 janvier 2022, les Golden Globes seront décernés pour la 79e fois aux réalisateurs de films et de séries. Grande fonctionnalité cette fois-ci : la cérémonie de remise des prix, qui est souvent également considérée comme un indicateur important pour les Oscars, ne sera pas diffusé à la télévision. Le diffuseur de télévision NBC, qui était en fait aux commandes, s’est joint au groupe de médias pour boycotter l’émission.

Raison principale: La Hollywood Foreign Press Association (HFPA), l’association de presse en charge des Golden Globes, a été accusée de manque de diversité. En fait, au moment des précédents Golden Globe Awards, il n’y avait pas un seul membre noir dans la HFPA. Alors que les organisations sont soumises à une pression publique croissante, des réformes globales sont annoncées sans d’abord les rendre totalement transparentes quant à leur apparence. Entre-temps, au moins 21 nouveaux membres ont été acceptés, dont six noirs.

Nomination de première classe malgré le boycott

Comme beaucoup soutiennent que les changements fondamentaux nécessaires au HFPA prendront plus d’un an, des studios bien connus – dont Netflix et Amazon – ne seront pas pris en charge pour l’instant. Néanmoins, la HFPA n’aurait pas réussi sans les Globes en 2022 et, malgré le boycott, pourrait à nouveau générer des nominations haut de gamme. – grâce à un changement de règle qui permet aux films et aux séries d’être automatiquement éligibles à l’entrée (et n’ont pas besoin d’être soumis aussi activement qu’auparavant).

Cela a empêché de nombreux grands titres de se détacher, y compris le grand film occidental tardif de Netflix « The Power Of The Dog » avec la star de Marvel Benedict Cumberbatch, qui, avec le drame irlandais en noir et blanc de Kenneth Branagh « Belfast » (sortie en salles allemande : 24 février 2022) arrive en tête de la liste des nominations de films (avec sept entrées). Pendant ce temps, la production à succès de HBO « Succession » domine la catégorie des séries avec cinq nominations. Cependant, « Squid Game » de Netflix Corée a également pu enregistrer un succès respectable ici, étant également nominé pour la meilleure série dramatique ainsi que dans les catégories du meilleur acteur principal dans une série dramatique et du meilleur acteur dans un second rôle dans une série.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les nominations aux Golden Globe, d’abord pour la catégorie film, puis pour la série :

Meilleur film (drame)

à droiteBelfast«

« CODA »

« dunes de sable »

« Roi Richard »

à droitePouvoir du chien«

Meilleur film (comédie ou comédie musicale)

à droiteCyrano«

Ne lève pas les yeux »

« Pizza Réglisse »

Tic, tic… Boum !

« West Side Story »

Meilleure actrice (drame)

Jessica Chastain, « Les yeux de Tammy Faye »

Olivia Colman, « Femmes dans les ténèbres »

Nicole Kidman, « Être Ricardos »

Lady Gaga, « La Maison Gucci »

Kristen Stewart, « Spencer »

Meilleur acteur (drame)

Mahershala Ali, « Chant de l’oie »

Javier Bardem, « Être Ricardos »

Benedict Cumberbatch, « Le pouvoir des chiens »

Will Smith, « le roi Richard »

Denzel Washington, « La tragédie de Macbeth »

Meilleure actrice (comédie/musique)

Marion Cotillard « Annette »

Alana Haim, pizza à la réglisse“

Jennifer Lawrence, « Ne lève pas les yeux »

Emma Stone, « Cruella »

Rachel Zegler, « L’histoire du West Side »

Meilleur acteur (comédie/musique)

Leonardo DiCaprio, « Ne lève pas les yeux »

Peter Dinklage, « Cyrano »

Andrew Garfield, Tic, Tic… Boum !

Cooper Hoffman, « Pizza Réglisse »

Anthony Ramos, « Sur les hauteurs »

La meilleure actrice dans un second rôle

Caitriona Balfe, « Belfast »

Ariana DeBose, « L’histoire du West Side »

Kirsten Dunst, « Le pouvoir des chiens »

Aunjanue Ellis, « le roi Richard »

Ruth Negga, « Changer de camp »

Meilleur acteur dans un second rôle

Ben Affleck, « Lame tendre »

Jamie Dornan, « Belfast »

Ciarán Hinds, Belfast“

Troy Kotsur, « CODA »

Kodi Smit-McPhee, « Le pouvoir des chiens »

Cher *r directeur* de

Kenneth Branagh, « Belfast »

Jane Campion, « Le pouvoir des chiens »

Maggie Gyllenhaal, « La femme dans les ténèbres »

Steven Spielberg, « L’histoire du West Side »

Denis Villeneuve, « Sand Mountain »

Meilleur scénario

à droitePizza Réglisse«

à droiteBelfast«

à droitePouvoir du chien«

à droiteNe lève pas les yeux«

« Devenir Ricardo »

Meilleurs films d’animation

« Charme »

« Flou »

Lucas »

Ma brillante Maad »

« Le dernier royaume et le dragon »

Meilleurs films en langue étrangère

Compartiment n° 6″

Conduire ma voiture »

« La main de Dieu »

« un héro »

« Mère parallèle »

Meilleur score

« Livraison française »

à droiteCharme«

à droitePouvoir du chien«

à droitemère parallèle«

à droitedunes de sable«

meilleure chanson

Viens vivant »(„Roi Richard“)

Deux petites chenilles » (« Charme »)

Down To Joy“ („Belfast“)

Me voici (Singing My Way Home) » (« Respect »)

« Pas le temps de mourir »

Et voici les nominés dans la catégorie séries :

Meilleure série dramatique

« Lupin »

« Émission du matin »

« Pose »

à droiteJeux de calmars«

à droiteSuccession«

Meilleure série musicale ou comique

« Grand »

Pirater »

« Seul meurtre dans le bâtiment »

Chien de réservation »

« Ted Lasso »

Meilleure actrice dans une série (drame)

Uzo Aduba, « En soins »

Jennifer Aniston, « Émission du matin »

Christine Baranski, « Bon combat »

Elisabeth Moss, « Le conte de la bonne »

Michaela Jaé Rodriguez, « Mise en ligne »

Meilleur acteur dans une série (drame)

Brian Cox, « Succès »

Lee Jung-jae, « Jeu de calamars »

Billy Porter, « Publication »

Jeremy Strong, « Succès »

Omar Sy, « Lupin »

Meilleure actrice dans une série (musique ou comédie)

Hannah Einbinder, « Piratage »

Elle Fanning, « La grande »

Issa Rae, « Pas sûr »

Tracee Ellis Ross, « Noire »

Jean Smart, « Piratage »

Meilleur acteur dans une série (musique ou comédie)

Anthony Anderson, « noirâtre »

Nicholas Hoult, « Le Grand »

Steve Martin, « Seul meurtre dans le bâtiment »

Martin Short, « Seul meurtre dans le bâtiment »

Jason Sudeikis, « Ted Lasso »

Meilleures mini-séries ou téléfilms

dopants »

Impeachment : l’histoire du crime américain »

« Serviteur »

Mare d’Easttown »

« Métro »

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Jessica Chastain, Scène de mariage“

Cynthia Erivo, « Génie : Aretha »

Elizabeth Olsen, « WandaVision »

Margaret Qualley, « Femme de ménage »

Kate Winslet, « jument d’Easttown »

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Paul Bettany, « WandaVision »

Oscar Isaac, « Scène du mariage »

Michael Keaton, « Dopesick »

Ewan McGregor, « Halston »

Tahar Rahim, « Serpent »

Meilleure actrice dans un second rôle (série, mini-série ou téléfilm)

Jennifer Coolidge, « Le Lotus blanc »

Kaitlyn Dever, « Dopesick »

Andie MacDowell, « Femme de chambre »

Sarah Snook, « Succès »

Hannah Waddingham, « Ted Lasso »

Meilleur acteur dans un second rôle (série, mini-série ou téléfilm)

Billy Crudup, « Émission du matin »

Kieran Culkin, « Succès »

Mark Duplass, « Émission du matin »

Brett Goldstein, « Ted Lasso »

Oh Yeong-su, « Le jeu du calmar »