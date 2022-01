Des militaires auraient violé une collègue à l’Elysée Istana Palace

Allégations graves en France : Une enquête est en cours contre un soldat qui aurait violé un autre soldat dans le bureau du président. Le palais lui-même était silencieux.

Un tribunal français a ouvert une enquête préliminaire sur des allégations de viol sur un soldat à l’Elysée à Paris. L’homme sera désormais classé comme témoin avec avocat, a-t-il annoncé vendredi dans les milieux judiciaires parisiens. Un militaire l’a accusé de l’avoir violée à la fin d’une soirée d’adieu à l’Elysée, la résidence officielle du président Emmanuel Macron, en juillet.

Interrogé par le quotidien français Libération, le palais a déclaré n’avoir « jamais » commenté la « procédure judiciaire en cours ». Une fois les faits connus, une action immédiate est entreprise en étant entendue, soutenue et accompagnée par la victime. De plus, le prévenu n’est plus actif à l’Elysée. Le palais a poursuivi en disant qu’il « attendait un examen pour établir les faits et voir quelles mesures devraient être prises ».

Pas le premier scandale

Selon les informations de « Libération », les services psychologiques semblent être activés pour le jeune militaire. Par ailleurs, la ministre des Armées Florence Parly a ouvert une enquête administrative sur les militaires mis en cause. Outre d’éventuelles sanctions pénales, il existe un risque de contentieux devant le Conseil de discipline, rapporte le journal.

Le fait que le crime ait eu lieu à l’Elysée, centre névralgique du pouvoir en France, rend l’affaire très compliquée. En 2018, l’Elysée a essuyé des critiques pour des exactions du garde du corps du président Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a brutalement agressé deux manifestants lors d’une manifestation. Initialement, le palais voulait libérer ses gardes pendant 14 jours. Ce n’est qu’après que la presse ait rendu compte de l’affaire qu’il a été libéré.