« Ça me rend difficile qu’il vienne en Ligue-1 »

n’ont pas atteint Ligue 1 vous Messi a causé la folie dans La France. Les fans l’attendaient car c’était l’arrivée d’une star du football dans sa compétition qui ne s’était pas vue depuis des années. Bien sûr, il n’y a jamais eu autant d’espoir pour l’arrivée d’un joueur. Même la signature Ibrahimović Cette Neymar pour un projet géant PSG.

Pour cette raison, tout le monde attend ce qu’il peut advenir de l’avenir de l’Argentin en espérant que son débarquement dans le championnat des Gaules puisse s’achever au plus vite, habitué à être au fond. Ligue, cette première ligue oh la Une ligue et qu’avec ce type de recrutement, il obtient des nombres entiers pour élever son niveau sur l’échelle.

De plus, cela signifierait un autre saut de qualité pour l’équipe galactique qui s’efforce de régner L’Europe  après que des centaines de millions d’investissements dans les stars et les grands joueurs soient restés à la première porte champion avec des finales et des demi-finales au cours des deux dernières années.

Car malgré le fait que le PSG ait échoué l’an dernier dans le championnat national, où il a balayé la dernière décennie, le véritable objectif est de gagner la Ligue des champions une fois pour toutes et de l’apporter aux Français pour qu’ils puissent essayer d’y goûter. comme eux, malgré le fait que le PSG n’est pas un club qui jouit de beaucoup de sympathie en dehors de la capitale.

Alors qu’ils tentent de séduire les Français qui les détestent encore avec un joueur comme Messi, l’Argentin n’a pas encore confirmé sa nouvelle destination. Peut-être le fera-t-il ce dimanche lors de la conférence de presse qu’il donnera pour expliquer comment il a géré tout le processus d’extension raté et pour dire aux fans de Barcelone dans ses propres mots qu’il se rend dans un pays voisin pour continuer à jouer.

Où ils l’attendaient et ne pensaient qu’à son arrivée en France, comme il l’a montré ce week-end. Michel Der Zakariaentraîneur simple Brest qui a laissé des déclarations très particulières lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’un joueur de la taille de Messi dans sa ligue.

️ « Messi au PSG ? Incroyable ! Moi, ça me complique la tâche ! »

Michel Der Zakarian semble très satisfait de l’arrivée de Lionel Messi à Paris. pic.twitter.com/vPTW7R6Yz6 – RMC Sport (@RMCsport) 7 août 2021

L’entraîneur de ce club français qui a fait ses débuts lors de la première journée de Ligue 1 avec un bon résultat après un match nul 1-1 à domicile. Jeux olympiques de Lyon Il a laissé une confession qui est devenue virale et s’est complètement répandue dans le monde entier. Et pas moins, montrer de l’affection et des sentiments c’est celui qui fait gagner du temps.

« Incroyable, ce serait génial. Je ne vais pas être très poli, mais il m’a rendu la tâche difficile. C’est un super joueur. Nous avons dit que nous avions eu un mauvais championnat, que nous avions eu beaucoup de mauvaises choses, mais si il vient jouer avec nous, ce sera incroyable. Célébrons ». Vous pouvez dire plus haut, mais pas plus clair. Ce sont les mots les plus viraux de ces dernières heures sur l’arrivée déjà émouvante de Messi en France.

