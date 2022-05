Squash : Leandro Romiglio dispute la Coupe du monde en Egypte

L’athlète de Mar del Plata a perdu au premier tour 3-0 contre le Gallois Joel Makin, classé septième au monde.

(Photo: PSA World Tour)

Athlète de Mar del Plata Leandro Romiglio a participé à monde de la citrouille basé au Caire, en Égypte, et après le premier tour où il a dû affronter le Gallois Joël Makin, perdu 3 à 0 (en partie 8-11, 4-11 et 2-11) et a rapidement dit au revoir à l’un des tournois les plus importants de l’année.

Leandro Romiglio, 31 ans, de Mar del Plata vivant en République tchèque, est actuellement classé 86e au monde et grâce à son titre de champion du tournoi Val de Reuil de France, qualifié pour le Championnat du monde du Caire 2022, par première fois en mode individuel.

C’est dans ce cadre que Romiglio évolue aux côtés des 64 meilleurs joueurs du monde et après un premier tour délicat puisqu’il a dû affronter Makin, neuvième tête de série de la Coupe du monde et septième au mondesupprimé immédiatement.

Dans le match d’ouverture, le champion panaméricain de squash natif et vice-champion Mar del Plata et dernier à Atlanta n’a pas eu trop d’occasions contre le Gallois de 27 ans qui l’a bien battu avec facilité. A noter que pour l’homme de Mar del Plata, il s’agissait de sa première expérience en Coupe du monde de squash.

Romiglio aura bientôt une revanche dans un autre tournoi international depuis CChampionnats seniors d’Amérique du Sud en Argentine.