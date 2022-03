Rennes a battu Lyon 4-2 en tant que visiteur de la Ligue 1 française

Rennes gagne 4-2 pour Lyon en tant que visiteur, lors de la 28e journée de Ligue 1 en France. Pour Lyon les buts ont été marqués par Hamari Traoré (contre) (en 59 minutes) et Moussa Dembele (en 82 minutes). Pour Rennes Ces buts ont été marqués par Benjamin Bourigeaud (11 minutes), Baptiste Santamaria (13 minutes), Lovro Majer (46 minutes) et Martin Terrier (49 minutes).

A la date suivante, Lyon affrontera Reims, tandis que Rennes aura Metz pour rival.

Dans le graphique suivant, vous pouvez voir la formation de l’équipe, les changements, les principaux incidents du match et le classement.

Classement en coupe internationale

A l’issue de la saison, les 3 premiers du classement seront qualifiés pour la Ligue des Champions 2021/2022. La quatrième place jouera en Ligue Europa et la cinquième entrera dans la phase de qualification d’une nouvelle compétition européenne, l’European Conference League. Ces deux derniers seront relégués en Ligue 2, tandis que le troisième de ce dernier jouera la promotion avec le troisième en Ligue 2.

Lille a été sacré lors de la dernière Ligue 1, empêchant le PSG de remporter quatre fois le championnat du football français. Le classement des grands vainqueurs n’a pas changé : il est mené par Saint Etienne avec 10 titres, suivi du PSG et de l’Olympique de Marseille, avec 9, et de Monaco et Nantes, avec 8.