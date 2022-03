CNN Brasil lance « No Lucro By CNN Soft »

Alliant information et humour plein d’esprit, CNN Brasil lance un nouveau produit numérique sous la marque CNN Brasil Soft, axé sur l’économie et la finance. La plateforme « No Lucro by CNN Soft » est un projet spécial issu du partenariat stratégique entre CNN Brasil et Santander.

Selon le vice-président commercial de CNN Brasil, Mauricio Kotait, le partenariat entre la marque et Santander résulte d’un modèle de relation entre la production de contenu et le parrainage. « CNN mène sa production en toute autonomie et indépendance, mais cela ne l’empêche pas de travailler en étroite collaboration avec des sponsors, afin qu’elle se connecte également au produit et comprenne comment associer au mieux sa marque à un contenu de qualité », a-t-il déclaré. Un autre exemple de ce type de relation est le parrainage de produits tels que « O Grande Debate Investimentos », « CNN Morning Call » et « CNN Money », qui seront lancés en avril. « L’équipe en charge du domaine commercial pour donner vie à ces grands cas est CNN Lab », a commenté Kotait.

La plateforme « No Lucro By CNN Soft », composée de profils sur les réseaux sociaux, de vidéocasts et de podcasts, s’inspire de produits numériques qui abordent les questions d’investissement et d’économie de manière créative et ludique. L’idée est de parler au public à travers des personnages qui comprennent les marchés financiers et, surtout, savent gérer l’argent. Il observe et commente l’actualité macroéconomique, politique et leur impact sur le système financier brésilien et mondial. L’inspiration du porte-parole numérique est venue de la statue sur le billet du Real. Le visage sculpté de la Française Marianne est apparu sur les monnaies brésiliennes en 1989, symbolisant la République, mais circule sur les monnaies françaises depuis la Révolution française de 1789. Aujourd’hui, il refait surface avec style, pour commenter en langage critique, avec ironie et sarcasme, sur le profil « In Profits ». par CNN Soft ».

Avec ce projet, CNN Brasil rejoint la puissance de la curation et de la collecte d’informations, la connaissance approfondie de ses experts en économie et en affaires, et le langage léger et amusant du réseau. Son but est de provoquer la réflexion et de fournir un répertoire accessible et didactique afin que les jeunes puissent être informés et prendre leurs propres décisions financières basées sur des faits. « Chez Santander, nous avons toujours cru qu’il existait des moyens innovants d’aborder les problèmes traditionnels », déclare Igor Puga, CMO de Santander Brasil. « Tout comme nous avons fait appel à Whinderson Nunes, la personne la moins susceptible d’aborder le revenu variable avec des algorithmes, par exemple, nous pensons que CNN est capable d’explorer la formalité et le sérieux de la macroéconomie et des marchés financiers dans une interaction amusante, légère et engageante. , capable d’élargir davantage l’intérêt du public pour le sujet. « , a-t-il expliqué.

Pas de podcast Lucro par CNN Soft

Le profil « No Lucro by CNN Soft » sur les réseaux sociaux interagira quotidiennement avec les abonnés. Le podcast et le vidéocast, dont la sortie est prévue en avril, seront hebdomadaires, avec des discussions avec des personnalités qui comprennent les marchés financiers, mais qui viennent d’autres univers, comme la musique et le divertissement. L’idée est de montrer différents points de vue sur l’investissement et l’économie dans des entretiens légers et décontractés. Tout le contenu du projet sera disponible sur les principales plateformes audio et sur Youtube.

Le profil « No Lucro by CNN Soft » sera sur les profils de réseaux sociaux :

