Au bout de dix ans, ça a changé. Une galerie d’art a ouvert ses portes à Gong. Ostrava

La nouvelle galerie Gong a été créée à Dolní Vítkovice, Ostrava. Il est installé dans un ancien réservoir à gaz, que l’architecte Josef Pleskot a transformé il y a dix ans en salle polyvalente. Il veut se concentrer principalement sur le domaine appelé éducation artistique, à savoir l’éducation sur l’art ou par l’art.

Le nouvel espace a été créé par l’agrandissement du Milan Dobe Museum, qui opère sur le site depuis 2017 et porte le nom d’un pionnier de l’abstraction géométrique.

« Grâce au divertissement et aux histoires, nous rendrons le monde de l’art accessible et plus proche de ceux qui ne le comprennent pas normalement. Nous présenterons les légendes tchèques et le monde de l’art mondial sous un angle différent, afin qu’ils soient plus proches des gens que dans d’autres galeries », suggère le nouveau conservateur de galerie et entrepreneur Jan Světlík. « Nous voyons l’art différemment. Et nous l’utiliserons pour une éducation intéressante. C’est un peu de la cinétique à la physique, de l’abstraction à la géométrie, de la perspective au design et vice versa », a-t-il suggéré.

La Galerie Gong a ouvert ses portes avec quatre expositions intitulées Op-art, Kinetismus, Bridget Riley & Milan Dobeš et eskoslovenská graphics. Tout sera vu fin septembre. Ils sont complétés par l’exposition Neuropolis installée par Krištof Kintera, qui se déroulera jusqu’au 28 mai et était auparavant exposée à la galerie Zdeněk Sklenář à Prague. La galerie d’Ostrava est toujours ouverte du mardi au dimanche.

L’une des expositions compare l’artiste britannique Bridget Riley, leader mondial de l’abstraction géométrique, au Slovaque de 92 ans Milan Dobeš. Tous deux dans la trentaine ont fondamentalement changé de style artistique, ont commencé à s’occuper d’abstractions géométriques inexplorées et ne sont jamais revenus. Ils croient en leur travail, même si la plupart de leurs collègues ne les comprennent pas.

« Alors que l’Angleterre, née en 1931, est devenue une star mondiale dans le ciel de l’art, Milan Dobe, un pionnier de deux ans de l’abstraction géométrique et cinétique en Europe centrale et orientale, un artiste primé dans de nombreux pays, est resté fermé sans le savoir derrière le rideau de fer », a déclaré le porte-parole Dolní Vítkovice. Eva Kijonková. Selon lui, les deux artistes se connaissaient, et Riley a dédié à Dobeš les graphismes que l’on peut désormais voir sur Gong.

« Nous voulons transmettre de telles histoires aux visiteurs, car chaque œuvre a son propre destin, pas seulement une tâche aride pour tel ou tel auteur et direction artistique », ajoute Jan Světlík.

Lors d’une exposition consacrée à l’op-art, qui est une branche de l’abstraction géométrique utilisant des connaissances issues de la géométrie ou de l’optique, les visiteurs pourront voir les œuvres de l’Israélien Yaac Religion âgé de 93 ans, de l’Italien Albert Biasi âgé de 82 ans ou encore du aujourd’hui décédé l’Allemand Ludwig Wilding. .

Dans la section sur la cinétique, qui consiste le plus souvent à faire bouger des sculptures, on trouve des œuvres d’Hugo Demarc, du Suisse Jean Tinguely ou du peintre franco-hongrois Victor Vasarely.

La galerie Gong exposera également une image unique à l’entrée du bâtiment, qui proposera une courte vidéo et un code QR avec des informations. Selon l’opérateur, ce sera une histoire vraie avec des recoupements avec la vie privée de l’artiste, son travail et son destin. « La photo changera tous les mois et deviendra un vrai délice », déclare Jan Světlík.