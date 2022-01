Promeut les jeux vidéo qui vous entraînent à mieux lire

Le jeu vidéo qui est né il y a quelque temps à l’Université de Trente puis testé en collaboration avec l’Université de Genève a été couronné de succès et promu avec toutes les notes. Skies of Manawak est un jeu vidéo amusant et dynamique conçu pour pratiquer les compétences d’apprentissage et de lecture. Il vient d’être validé par la communauté scientifique. En fait, il a été démontré que les garçons et les filles ont besoin de douze heures de « formation » par le biais de séances de jeu pour améliorer leurs compétences. En outre, il a été constaté que les progrès en lecture se maintenaient même six mois plus tard et se reflétaient par la suite dans des scores italiens plus élevés. La nouvelle a été diffusée par un article scientifique publié dans la revue Nature Human Behavior. Angela Pasqualotto, la première auteure de l’article scientifique, partage désormais ses activités de recherche entre la Suisse et l’Italie. La fondation du projet Skies of Manawak a été posée lorsqu’elle a obtenu son doctorat au Département de psychologie et des sciences cognitives de l’Université de Trento sous la supervision de Paola Venuti et la collaboration d’Antonella De Angeli. Paola Venuti, conseillère du projet, se souvient : « C’est en 2015 qu’au Laboratoire d’observation, de diagnostic et d’entraînement (ODFlab) du Département de psychologie et sciences cognitives, Angela Pasqualotto a commencé à travailler sur un jeu vidéo pour l’entraînement des fonctions exécutives. La littérature a démontré l’efficacité de l’entraînement cognitif dans l’amélioration des compétences utiles dans différents domaines d’apprentissage. Cependant, ces instruments ont souvent la limite d’être peu esthétiques, voire carrément ennuyeux. Nous nous sommes donc fixé comme objectif de créer un jeu vidéo amusant et dynamique et nous nous sommes penchés sur son effet sur la lecture chez les enfants d’âge scolaire ». Les recherches d’Angela Pasqualotto explorent les caractéristiques des jeux vidéo et les preuves scientifiques de leur efficacité à améliorer les compétences en lecture des garçons et des filles : « Skies of Manawak est un jeu vidéo conçu pour combiner des jeux d’action avec des mini-jeux qui entraînent différentes fonctions exécutives telles que celles liés à la mémoire et à la souplesse cognitive, nécessaires à la lecture » explique Pasqualotto. L’aventure se déroule sur une planète fictive, où un garçon et une fille trouvent Raku, une créature volante, qui les accompagne dans différentes missions pour sauver la planète. jeu vidéo est également adapté aux enfants car exempt de scènes violentes. Un test expérimental a été réalisé par le Laboratoire d’observation, de diagnostic et de formation de l’Université de Trente sur un échantillon de 150 garçons et filles âgés de 8 à 12 ans. Les champions étaient divisé en deux groupes : l’un joué avec Skies of Manawak, le second avec Scratch, un jeu qui enseigne mettre en œuvre les principes de programmation. La durée de la formation est de six semaines avec deux heures de jeu par semaine à l’école. Les compétences en lecture ont été testées, ainsi que les capacités d’attention avant et après la formation, ainsi qu’après six mois. « Nous avons constaté une augmentation marquée de la capacité d’attention chez ceux qui avaient joué à des jeux vidéo. Nous avons également observé une nette amélioration de la lecture, non seulement en termes de vitesse, mais aussi de précision. Il est intéressant de noter comment cette amélioration de la lecture se produit même si le jeu vidéo ne nécessite aucune activité de lecture » commente Pasqualotto. « De plus, les scores en italien des enfants formés se sont améliorés de manière significative au fil du temps, indiquant une bonne amélioration de la capacité d’apprentissage » a ajouté le chercheur. Développements futurs Les travaux se poursuivent désormais à l’Université de Genève (avec Daphné Bavelier), en collaboration avec Irène Altarelli (auteur d’articles et chercheur à l’Université de Paris). Grâce au consortium de recherche NCCR Evolving Language, des versions du jeu en allemand, français et anglais seront bientôt prêtes. Le jeu vidéo pourra être utilisé depuis chez soi, à distance, et proposera également des tests de lecture et des fonctions exécutives.